Revolta dels fills de la infanta Cristina contra Letícia Ortiz

La celebració del 60è aniversari de la infanta Cristina ha sacsejat la tradicional calma de Zarzuela. Un aniversari que prometia ser una trobada familiar entranyable s'ha vist marcat per una sorprenent dissensió: els fills de Cristina han decidit no compartir taula amb la reina Letizia. La decisió ha encès un nou focus d'atenció i obre interrogants sobre les tensions que persisteixen a la família Borbó.

Mala relació des del primer dia

El divendres 13 de juny, la infanta Cristina va celebrar el seu aniversari complint sis dècades de vida. Va triar fer-ho en un entorn recollit: un sopar íntim al Palau organitzat per la reina Sofia, a la qual van assistir, a més de l'homenatjada, la infanta Elena, la princesa Irene i diversos nets.

Tanmateix, fonts properes a la família han revelat que els fills de Cristina –Miguel, Pablo, Juan i Irene– s'han negat en bloc a assistir si Letícia Ortiz figura entre els convidats.

Casa Reial ho vol amagar

Des de Zarzuela, la Casa Reial no ha emès pronunciaments explícits. Només s'ha limitat a informar que la celebració és de caràcter privat i que el rei Felipe VI podria únicament acostar-se a saludar, sense confirmar la seva presència. Per la seva banda, s'ha sabut que Letizia i Felip van declinar formalment la seva assistència, sense afegir més detalls.

Alguns mitjans han apuntat que la decisió dels joves Urdangarin respon al fet que consideren inapropiat que la reina participi en un acte tan personal, donada la persona que representa i la ferida oberta pel cas Nóos. Letizia hauria estat percebuda per ells com una figura que va prioritzar la defensa de la Corona per sobre de la defensa de la seva mare.

El cas Nóos va marcar un abans i un després

Aquest distanciament no és gens nou. Des de l'esclat del cas Nóos, que es va prolongar entre 2011 i 2017 i en què Iñaki Urdangarin va ser condemnat, la relació entre Cristina i Felipe VI, i per extensió amb Letizia, es va refredar dràsticament.

La infanta va perdre el títol de duquessa de Palma el juny de 2015, mentre els seus fills vivien situacions traumàtiques que fins i tot van incloure assetjament escolar. Tot i que des de llavors Cristina s'ha esforçat per reconstruir la seva vida professional a Ginebra i Barcelona, ha mantingut una fèrria distància amb la reina consort.

Al llarg dels darrers mesos, la infanta ha començat a recuperar visibilitat: participa en actes de la Fundació la Caixa i compta amb pis a Pedralbes per estar a prop dels seus fills. I encara que la seva presència a Espanya s'ha incrementat, continua sent discreta.