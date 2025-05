Un dels ballarins de Melody trenca el seu silenci: 'Ens...'

El Festival d'Eurovisió 2025 ha deixat una estela d'emocions trobades a Espanya. L'actuació de Melody amb el seu tema "Esa Diva" prometia ser un esdeveniment històric en la història del certamen per al nostre país. No obstant això, el resultat final —una inesperada posició 24 de 26— ha generat un allau de reaccions, tant en l'entorn de l'artista com en el panorama mediàtic nacional.

Què va passar a Eurovisió?

La nit del 17 de maig, Melody va pujar a l'escenari de l'estadi St. Jakobshalle a Basilea, Suïssa, amb una posada en escena que combinava força vocal i coreografia impactant. Malgrat l'energia desplegada, el jurat va atorgar a Espanya només 27 punts, i el televot va afegir-ne 10 més, sumant un total de 37 punts que van situar l'artista en l'antepenúltima posició.

Després de l'actuació, Melody va expressar la seva satisfacció amb la feina realitzada, destacant l'esforç del seu equip i l'afecte rebut del públic. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, va afirmar: "Estic molt feliç i molt satisfeta perquè nosaltres hem guanyat. L'amor està per sobre de tot".

Reaccions al desastre

L'entorn de Melody no va trigar a pronunciar-se. Alex Bullón, un dels ballarins que va acompanyar la cantant a Eurovisió, va compartir el seu desconcert en una entrevista: "Ens vam mirar uns als altres i..."

Per la seva banda, Melody va decidir prendre's uns dies de descans a casa seva a Mijas, Màlaga, per estar amb el seu fill petit. En declaracions al programa 'Vamos a ver', va negar estar amagada i va anunciar una roda de premsa conjunta amb RTVE per al dimarts 27 de maig, on abordarà la seva experiència en el festival i aclarirà els rumors sorgits.

Opinions d'altres cantants

Diversos artistes i figures públiques han mostrat el seu suport a Melody. Denna i Nil Moliner van destacar la qualitat de la seva actuació, mentre que Chanel, exrepresentant espanyola a Eurovisió, va expressar el seu desacord amb la puntuació rebuda per Melody a través d'un trend a TikTok.

No obstant això, també s'han conegut detalls que podrien explicar el malestar de l'artista. Segons fonts properes, Melody no va poder escollir els seus ballarins i se li va imposar una versió de la cançó que no era del seu grat, cosa que hauria generat tensions prèvies al certamen.

Malgrat la decepció, Melody ha anunciat una pròxima gira de concerts i ha reiterat el seu compromís amb l'art i la música. En les seves paraules: "Visca l'art i la música, encara que de vegades prevalguin altres coses".

La roda de premsa del pròxim dimarts serà clau per aclarir els esdeveniments i conèixer de primera mà la perspectiva de l'artista sobre el seu pas per Eurovisió 2025