Felip VI (rei d'Espanya) trenca amb tot i anuncia un canvi de plans inesperat

L'estiu semblava transcórrer amb calma per a la Família Reial, però la realitat ha fet un tomb inesperat. Felip VI ha pres una determinació que ha sorprès tant en cercles institucionals com en l'opinió pública, demostrant que el monarca sempre posa el deure per damunt del que és personal.
La decisió ha caigut com una galleda d'aigua freda entre qui esperaven un respir per a la família a Grècia. Tot apunta que una sèrie d'esdeveniments han portat el rei a canviar-ho tot. Què ha passat realment perquè les seves vacances s'hagin vist interrompudes de manera tan sobtada?
Felip VI cancel·la les seves vacances i torna a Espanya davant la crisi dels incendis
Els darrers dies han estat marcats per dues circumstàncies que han alterat completament l'agenda de la Casa Reial. D'una banda, els devastadors incendis forestals que arrasen bona part del territori espanyol, amb un nivell de gravetat que no es veia en anys. De l'altra, l'accident de moto que ha deixat en estat crític Jaime Anglada, amic íntim del monarca.
Felip VI aterrava a Tessalònica juntament amb la reina Letícia i les seves filles, Sofia i Leonor, iniciant un període de descans previst per a diverses setmanes. Tanmateix, el que havia de ser un estiu tranquil s'ha convertit en un cúmul de preocupacions i trucades que l'han fet tornar a Espanya.
Ara, Felip VI ha decidit cancel·lar les seves vacances familiars i avançar el seu retorn a Espanya, trencant completament amb els seus plans d'estiu. El monarca ha considerat imprescindible ser present al país pels múltiples incendis que s'estenen per diferents comunitats autònomes.
El rei emprendrà un viatge aquest diumenge des de Tessalònica a bord d'un avió militar enviat des de la Base Aèria de Torrejón de Ardoz. Amb aquest gest, Felip VI subratlla el seu compromís amb els ciutadans afectats i amb els professionals que arrisquen la seva vida lluitant contra el foc. Encara que la seva agenda oficial no es reprendrà plenament fins al setembre, l'emergència ha imposat un canvi immediat de prioritats.
Des de l'inici de la crisi, el Cap de l'Estat havia seguit amb atenció la situació a través de converses telefòniques amb els presidents autonòmics. En només cinc dies va mantenir contactes amb els líders de fins a nou comunitats, entre elles Andalusia, Galícia, Castella i Lleó, Astúries i Comunitat Valenciana. Aquest seguiment constant li va permetre calibrar la magnitud de la tragèdia i decidir que no podia mantenir-se al marge.
Felip VI es reunirà amb l'UME a Torrejón per mostrar suport als militars
La primera escala de Felip VI després del seu aterratge a Madrid serà el Quarter General de la Unitat Militar d'Emergències (UME), ubicat a la base aèria de Torrejón de Ardoz. Allà rebrà un informe detallat de les operacions desplegades a tot el territori.
L'UME ha hagut de reforçar la seva presència en diverses regions, especialment en aquelles on les flames han obligat a evacuar milers de persones. El rei vol escoltar personalment els comandaments militars i transmetre el seu suport directe a qui treballen sense descans en una de les pitjors emergències mediambientals dels darrers anys.
Amb aquesta visita, Felip VI reforça la seva imatge de compromís institucional. No només es tracta d'un acte protocol·lari, sinó d'un missatge clar cap als ciutadans que travessen moments d'angoixa.
El rei Felip visitarà Jaime Anglada després del seu greu accident
L'altra gran preocupació de Felip VI aquests dies té un marcat caràcter personal. Jaime Anglada, un dels seus amics més propers, es troba ingressat en estat greu a l'Hospital Universitari Son Espases de Palma de Mallorca.
L'artista mallorquí va patir un accident de trànsit el passat 7 d'agost, quan va ser atropellat mentre circulava en moto per la capital balear. Les conseqüències han estat devastadores: un politraumatisme cranioencefàlic, fractures internes i diverses operacions quirúrgiques. A més, una intervenció a la pelvis i el maluc en què se li van col·locar plaques i el cap del fèmur.
Segons va confirmar el programa Fiesta de Telecinco, Felip VI acudirà a l'hospital per visitar-lo. Tots dos mantenen una amistat de més de dues dècades i han compartit nombrosos estius a Mallorca, on Anglada és un referent cultural. El seu estat de salut ha estat un cop per al rei, que no ha dubtat a reorganitzar la seva agenda per acompanyar-lo en aquest difícil tràngol.
Felip VI ha demostrat un cop més que la Corona és al costat dels ciutadans, fins i tot en els moments més durs. La seva decisió de cancel·lar les vacances reflecteix tant un compromís institucional com una implicació personal. Ara, amb Espanya colpejada pels incendis i amb un amic íntim en estat crític, el monarca afronta un estiu marcat per la responsabilitat i per la incertesa.