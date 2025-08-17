Un experto en Casa Real destapa el secreto que Meghan Markle lleva meses escondiendo

La renovación del contrato entre Meghan Markle y el príncipe Harry con Netflix ha sido anunciada como una buena noticia para los duques de Sussex. Sin embargo, lejos de ser celebrada de manera unánime, esta decisión ha despertado sospechas. Además, ha dado pie a un intenso debate en el que expertos en Casa Real advierten que lo que parece un triunfo esconde una realidad mucho menos favorable.

El entusiasmo inicial se ha visto empañado por voces críticas que hablan de un contrato reducido, una pérdida de influencia y una relación con la plataforma marcada por la desconfianza. ¿Por qué lo que parecía una victoria se ha transformado en un motivo de cuestionamiento?

Un experto en Casa Real advierten que el contrato de Meghan Markle con Netflix es un fracaso

Tras su salida de la Familia Real, Harry y Meghan sorprendieron al firmar un contrato millonario con Netflix valorado en 100 millones de dólares. Ese acuerdo prometía documentales, series y programas capaces de reforzar su nueva vida lejos de Buckingham. En aquel momento, la pareja presentó el proyecto como una forma de mantener independencia económica y dar voz a causas sociales.

El documental Harry & Meghan fue el trabajo más destacado, pero el resto de los proyectos se quedó por debajo de lo esperado. La prensa británica no dudó en señalar que muchos de sus intentos habían sido "fracasos" y que el aura inicial de los Sussex se estaba diluyendo en Hollywood. Esa percepción ha acompañado a la pareja hasta la renovación actual, que ya nace bajo la sombra de la controversia.

El anuncio del nuevo acuerdo con Netflix parecía reafirmar el vínculo entre la plataforma y los Sussex. Sin embargo, expertos en Casa Real como Richard Eden lo han descrito como una "bofetada en la cara". Según explicó en el programa Palace Confidential, el contrato actual es solo un acuerdo de "primera opción", lo que significa que Netflix tendrá la última palabra en aprobar o rechazar proyectos.

"Es definitivamente una bofetada en la cara", aseguró Eden, destacando que la pareja solo recibirá financiación si los programas son aprobados. En comparación con el acuerdo inicial, que garantizaba un pago anual millonario, esta nueva modalidad es vista como una degradación evidente.

La percepción de que el nuevo contrato es una rebaja afecta directamente a la imagen pública de Meghan y Harry. Sus detractores ven en ello la confirmación de que ya no son tan relevantes, mientras que sus seguidores lo interpretan como una prueba de perseverancia.

Richard Eden apuntó que "según todos los indicios, es una degradación considerable. Queda por ver cuánto dinero ganarán con ello". El experto añadió que solo dos producciones están previstas: un especial de vacaciones de With Love, Meghan y un documental sobre niños en Uganda.

La prensa británica sostiene que los duques de Sussex han perdido poder de negociación

Los medios más críticos, como el Daily Mail y The Sun, interpretan este cambio como una clara pérdida de poder para la pareja. Al no contar con un ingreso garantizado, la imagen de Harry y Meghan se debilita frente a otras figuras del entretenimiento.

Rebecca English, editora real del Daily Mail, lo resumió en términos claros: "Depende con quién hables. Para sus seguidores es un triunfo porque renuevan con Netflix. Para sus críticos, en cambio, es una degradación enorme de lo que tenían antes".

La realidad es que la percepción de fracaso no surge de la nada. Programas como Polo fueron criticados por su baja audiencia y su escaso impacto cultural. Aunque el documental sobre la pareja atrajo atención global, no bastó para consolidar su marca en Hollywood.

Otro punto clave en este debate es el valor que Netflix realmente encuentra en los Sussex. Algunos analistas sugieren que la plataforma mantiene su interés principalmente por la expectativa de nuevas revelaciones sobre la Casa Real británica. Los contenidos y las confesiones de la pareja han demostrado ser un imán de audiencia, y ese podría ser el verdadero motivo por el que siguen siendo relevantes para la compañía.

No cabe duda de que el nuevo acuerdo con Netflix revela una encrucijada para Meghan Markle y el príncipe Harry, marcada por críticas, dudas y la percepción de pérdida de poder. Aunque sus seguidores defienden que se trata de una victoria, la prensa británica insiste en que este contrato es una rebaja respecto al inicial. La verdadera incógnita ahora es si los Sussex sabrán transformar esta etapa en una oportunidad o si quedarán atrapados en la etiqueta de "fracaso" que tanto los persigue.