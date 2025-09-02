Felip VI (57 anys) es queda mut amb l’exclusiva de la reina Sofia i la seva germana

El rei Felip VI, de 57 anys, ha quedat completament mut després de conèixer-se una exclusiva relacionada amb la seva mare, la reina Sofia, i la seva tia, la princesa Irene de Grècia. El monarca, que sol mantenir una actitud prudent davant les notícies que afecten la seva família, aquesta vegada no ha pogut dissimular el seu astorament. I no n'és per menys, la història que ha sortit a la llum ha provocat un autèntic terratrèmol mediàtic.
La revelació ha tingut lloc durant l'estrena de No Somos Nadie, el nou magazín de TEN i Canal Quickie que ha agafat el relleu de Ni que fuéramos i Tentáculos. En el seu primer dia d'emissió, l'espai presentat per María Patiño no ha decebut i ha començat amb una bomba informativa. Segons els col·laboradors, la reina Sofia i la seva germana han protagonitzat una escena inesperada en plena jornada de compres.
María Patiño, acompanyada de Belén Esteban i Alberto Guzmán, ha explicat amb tot luxe de detalls el que ha passat durant aquesta misteriosa tarda. Pel que sembla, les dues germanes estaven passejant per una botiga de roba quan la reina Sofia es va fixar en un home "molt atractiu" i va començar a mostrar una actitud de complicitat. Encara que no hi ha hagut un acostament íntim, la reina Sofia no va poder evitar llançar-li una frase en veure'l emprovant-se una jaqueta: "M'encanta com estàs".
El gest inesperat de la reina Sofia que deixa sense paraules el rei Felip
El que ha deixat tothom al plató i el mateix rei Felip sense paraules ha estat el gest posterior. En el moment en què l'home va decidir comprar la jaqueta, la reina Sofia va prendre una decisió inesperada i va voler pagar-li la peça. Llavors va demanar a un dels seus escortes que gestionés el pagament, sol·licitant-li 500 euros en efectiu, que l'escolta va lliurar directament a la dependenta.
No Somos Nadie ha aconseguit així superar qualsevol expectativa amb una exclusiva d'aquest calibre. L'equip, que inclou figures com Kiko Matamoros i Marta Riesco, ha aconseguit captar l'atenció de milers d'espectadors des del primer minut. En plataformes com YouTube i xarxes socials, el tema ha estat tendència, amb opinions dividides però expectació màxima.
El rei Felip reacciona a l'exclusiva protagonitzada per la reina Sofia i la seva germana
Mentrestant, des de Casa Reial no s'ha emès cap comunicat oficial, però fonts properes confirmen que el rei ha rebut la informació amb sorpresa i una certa incomoditat. Encara que l'escena no implica escàndol en sentit estricte, sí que ha trencat completament la imatge pública més tradicional de la reina Sofia. I el gest, encara que simpàtic, ha estat qualificat per alguns com poc habitual per a una figura institucional del seu perfil.
El que està clar és que la reina emèrita i la seva germana han protagonitzat un moment espontani que ha generat una allau de comentaris. I si aquest és només el primer programa de No Somos Nadie, la televisió de les tardes promet emocions fortes.