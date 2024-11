Èxit en un curt protagonitzat per Gemma Brió, ex de 'Com si fos ahir'

Feia temps que no sentíem camina de Gemma Brió des que va tornar a aparèixer al culebró Com si fos ahir de TV3 en la seva setena entrega, la del 2023. L'actriu catalana va adquirir molta fama gràcies a les seves aparicions en aquesta telenovel·la del migdia a la televisió pública catalana. Va interpretar el complicat personatge d'Ainhoa, una dona amb inseguretats que van acabar derivant en problemes mentals. Al capítol final de la temporada va estavellar un cotxe contra l'autobús de la seva exparella i amics. Va acabar morint.

Gemma Brió ja havia aparegut en un altre culebot de TV3. El primer: Poblenou. El seu paper era molt més agraït. Era la filla del matrimoni Aiguader-Miró, Anna. Tot i que també va tenir problemes, formant part d'un triangle amorós amb Jaume (Marc Cartes) i Marc (Roger Pera). I ara ho ha tornat després de ser partícip d'un curtmetratge que està sent molt ben valorat per la crítica.

Així ho demostra, per exemple, que Germanes, el curt que protagonitza Gemma Brió i que ha estat dirigit pel jove Jordi Sanz, ha estat finalista en diverses entregues de premi de molt nivell. Sense anar més lluny, va ser present al Festival de Cinema de Xangai, un dels 15 més importants del món. I ara l'Acadèmia del Cinema de Catalunya l'ha escollit també com a candidat a premi als Premis Gaudí d'aquest any.

Sobre el curt

La producció es va enregistrar durant cinc dies en una masia al poble de Bonany, a l'Alt Camp. La trama del curtmetratge consisteix en, tal com defineixen a la pròpia web oficial: “la mort de la Gina obligarà la Greta i la Gemma –les seves germanes– a tornar a estar juntes després de molt de temps i replantejar-se si compartir sang implica realment ser família. Perquè quan ja és massa tard per ser una família, compartir el dol i la memòria pot ser suficient”.

Les famílies tenen la màgia de ser prou úniques i incomprensibles per fascinar-nos; i prou semblants per apel·lar les nostres vivències personals. 'Germanes' és també un viatge del concret a l'universal que planteja com allò més natural –l'enllaç de sang– pot arribar a ser alhora tan antinatural i preestablert.

La Gemma i la Greta són dues germanes antitètiques i distanciades que, a causa de la mort de la seva germana gran, es veuen obligades a passar dos dies juntes a la masia on van compartir infància. Per un moment seran capaços de reviure aquest passat feliç, tot i que s'acabarà revelant com una il·lusió, com un miratge de dues persones que ja no saben com estimar-se.

Laia Marull, que ja ha guanyat 3 Premis Goya, i Gemma Brió formen un elenc especial per al curt i condueixen la història amb una interpretació precisa i continguda que construeix una pulsió latent que s'acaba alliberant a l'escena final, un pla seqüència de tres minuts on els dos personatges, sense mirar-se ni recolzar-se, compartiran un plor, un dol, un silenci i un vent.