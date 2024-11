Toni Cruanyes rep a Twitter després del seu ridícul a la nit electoral a TV3

per Pol Nadal

Com si fos Catalunya, TV3 ha posat sobre la taula tots els recursos necessaris per cobrir una nit electoral als Estats Units. Toni Cruanyes ha estat el responsable de conduir la nit electoral i d'informar els espectadors de la Televisió de Catalunya dels resultats electorals als diferents estats. O, dit d'una altra manera, de la victòria de Donald Trump.

Qualsevol persona que no hagués seguit el programa ni la nit electoral, ha conegut el resultat només encendre la televisió i veure les cares dels principals col·laboradors. Quedava clar que no havia guanyat la seva candidata favorita i per la qual havien fet campanya durant mesos, Kamala Harris. I que el guanyador de les eleccions era Donald Trump, després d'aconseguir més del 50% dels vots.

La sensació de derrota va ser la tònica habitual a altres mitjans de comunicació, com La Sexta, on Antonio García Ferreras, també va aparèixer amb cares de tristesa. Una imatge val més que mil paraules i des de Xcatalunya.cat us ho hem volgut transmetre. Tot seguit han aparegut missatges a xarxes socials, molt crítics amb la manca d'imparcialitat i independència informativa.

| Twitter

Segons una piulada, Cruanyes es va excusar explicant que els mitjans de comunicació europeus volien que guanyés Kamala Harris. També va explicar, segons el mateix testimoni, com hauria de ser el llenguatge si finalment guanyés Donald Trump, com ha estat el cas.

Altres missatges fan servir l'humor i deixen clar que han conegut el resultat de les eleccions només programar TV3 i veure les cares dels presents. Ha estat el millor indicatiu, diu aquest usuari, per conèixer que havia guanyat Donald Trump.

| YouTube

Un altre missatge parla de risc d'inundacions als estudis de TV3 de Sant Joan Despí a causa de les llàgrimes de Toni Cruanyes i els altres tertulians cuki wokes del plató.

Victòria clara de Donald Trump

El candidat del partit republicà s'ha imposat a molts dels estats importants. Trump s'imposa als estats del sud del país, com Texas, Louisiana, Mississipí, Alabama, Geòrgia i Florida, és a dir, els que tenen frontera amb Mèxic. També a molts estats del centre, com Nebraska, Kansas, Iowa, Oklahoma, etc.

Kamala Harris s'imposa a l'estat de Nova York, Virgínia, Nou Mèxic, Colorado, Oregon, Minesota, entre d'altres.