Éxito en un corto protagonizado por Gemma Brió, ex de 'Com si fos ahir'

Hacía tiempo que no oíamos anda de Gemma Brió desde que volvió a aparecer en el culebrón Com si fos ahir de TV3 en su séptima entrega, la de 2023. La actriz catalana adquirió mucha fama gracias a sus apariciones en esta telenovela del mediodía en la televisión pública catalana. Interpretó al complicado personaje de Ainhoa, una mujer con inseguridades que acabaron derivando en problemas mentales. En el capítulo final de la temporada estrelló un coche contra el autobús de su ex pareja y amigos. Acabó muriendo.

Gemma Brió ya había aparecido en otro culebrón de TV3. El primero: Poblenou. Su papel allí era mucho más agradecido. Era la hija del matrimonio Aiguader-Miró, Anna. Aunque también tuvo sus problemas, formando parte de un triángulo amoroso con Jaume (Marc Cartes) y Marc (Roger Pera).

Y ahora lo ha vuelta tras ser partícipe de un cortometraje que está siendo muy bien valorado por la crítica.

Así lo demuestra, por ejemplo, que Germanes, el corto que protagoniza Gemma Brió y que ha sido dirigido por el joven Jordi Sanz, ha sido finalista en varias entregas de premio de mucho nivel. Sin ir más lejos, estuvo presente en el Festival de Cine de Shangai, uno de los 15 más importantes del mundo. Y ahora la Academia del Cine de Catalunya le ha escogido también como candidato a premio en els Premis Gaudí de este año.

Sobre el corto

La producción se grabó durante cinco días en una masía en el pueblo de Bonany, en el Alt Camp. La trama del cortometraje consiste en, tal y como definen en la propia web oficial: "la muerte de la Gina obligará a la Greta y la Gemma –sus hermanas– a volver a estar juntas después de mucho tiempo y replantearse si compartir sangre implica realmente ser familia. Porque cuando ya es demasiado tarde para ser una familia, compartir el luto y la memoria puede ser suficiente".

Las familias tienen la magia de ser suficientemente únicas e incomprensibles para fascinarnos; y suficientemente parecidos para apelar nuestras vivencias personales. ‘Hermanas’ es también un viaje del concreto al universal que plantea como aquello más natural –el vínculo de sangre– puede llegar a ser a la vez tan antinatural y preestablecido.

La Gemma y la Greta son dos hermanas antitéticas y distanciadas que, a causa de la muerte de su hermana grande, se ven obligadas a pasar dos días juntas en la masía donde compartieron infancia. Por un momento, serán capaces de revivir este pasado feliz, a pesar de que se acabará revelando como una ilusión, como un espejismo de dos personas que ya no saben cómo estimarse.

Laia Marull, quien ha ganado ya 3 Premios Goya, y Gemma Brió forman un elenco especial para el corto y conducen la historia con una interpretación precisa y contenida que construye una pulsión latente que acaba liberándose a la escena final, un plano secuencia de tres minutos donde los dos personajes, sin mirarse ni apoyarse, compartirán un llanto, un luto, un silencio y un viento.