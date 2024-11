El missatge d'Alba Paul contra la desinformació durant la DANA: 'No difoneu...'

En els darrers dies, la situació a les zones afectades per la DANA a València i altres regions d'Espanya s'ha vist complicada no només per les condicions climàtiques adverses. Sinó també per la quantitat de desinformació que circula en xarxes socials i mitjans de comunicació no oficials. Missatges i alertes sense contrastar amb fonts oficials han creat una atmosfera de caos i confusió, entorpint les tasques de rescat i ajuda.

Les xarxes socials, encara que són eines valuoses per a la difusió d'informació, també poden ser una arma de doble tall. Quan es comparteixen dades incorrectes o no verificades, es genera pànic entre la població i es dificulta la coordinació de les accions d'emergència.

Aquesta situació ha fet que nombroses figures públiques i ciutadans preocupats utilitzin les seves plataformes digitals per recordar la importància de verificar la informació abans de voler compartir-la. Entre aquestes veus hi ha la influencer catalana Alba Paul, que recentment va publicar un missatge al seu compte d'Instagram fent una gran crida a la responsabilitat informativa.

En la publicació, Alba destaca la necessitat de confiar només en fonts oficials per evitar que la sobreinformació es converteixi en desinformació i perjudiqui encara més les zones afectades. El seu missatge reflecteix el sentiment de molts que, preocupats per la situació, insten la ciutadania a col·laborar de manera organitzada i efectiva.

L'advertiment d'Alba Paul contra la desinformació

Alba Paul ha volgut alçar la veu per frenar el flux d'informació no contrastada que circula entre els seus seguidors i en les diferents xarxes socials en general. Al seu missatge, Paul subratlla com la "sobreinformació és desinformació" i adverteix que el fet de compartir dades sense verificar pot contribuir al caos en els diferents punts d'ajuda.

La influencer fa una crida clara: “No difoneu informació sense contrastar-la amb els organismes oficials”. Alba expressa la seva gran preocupació per com aquesta desinformació està afectant la logística i l'eficiència dels equips d'emergència, que estan treballant intensament als municipis més afectats.

| @albapaulfe

Alba també esmenta un problema crític: la congestió dels accessos a les zones afectades. La influencer explica que, a causa de la gran quantitat de persones que es desplacen per ajudar sense una organització adequada.

S'estan bloquejant les vies d'accés, cosa que impedeix que arribin tant les ambulàncies com el personal de l'exèrcit que transporta ajut. Aquesta situació és especialment greu, ja que ralenteix molt l'arribada dels subministraments i el personal essencial, agreujant la situació d'emergència en lloc d'ajudar a resoldre-la.

Coordinació i contacte amb fonts fiables

Una altra de les recomanacions que destaca Alba és la importància de contactar amb persones que ja estan col·laborant a les zones afectades abans de desplaçar-se o enviar ajuda. Segons explica, és essencial que qualsevol ajut s'ajusti a les necessitats reals de la zona.

I per això, els voluntaris s'han de posar en contacte amb persones o equips que coneguin de primera mà la situació. Alba esmenta César Corzoro i altres col·laboradors com a punts de referència per als que vulguin involucrar-se de forma efectiva i organitzada.

A més, Alba destaca que ella, juntament amb altres creadors de contingut i el president de la Federació de Municipis de València, hi estan treballant. En la creació d'un canal informatiu oficial i actualitzat, que permeti comunicar de manera precisa el que cal en cada moment.

Aquest esforç conjunt busca establir una font fiable i directa d'informació per a aquells interessats en ajudar. Evitant així que l'ajuda es tradueixi en un obstacle per als equips d'emergència. Aquesta iniciativa subratlla la gran necessitat de crear una xarxa de comunicació clara i fiable, especialment en moments crítics com els que s'estan vivint aquests dies.