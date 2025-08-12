Pau Cubarsí revoluciona els seus fans per unes imatges al Gamper

El Trofeu Joan Gamper 2025 va ser molt més que l'inici oficial de la temporada per al FC Barcelona. L'ambient festiu, les cares noves, les sorpreses a la graderia i les emocions sobre la gespa van deixar moments que no van trigar a fer-se virals. Entre ells, un dels grans protagonistes va ser Cubarsí, el jove defensa que s'ha guanyat el cor de l'afició blaugrana per la seva maduresa i solidesa defensiva.
Cubarsí arribava al Gamper amb un al·licient especial: estrenava dorsal. Després de la sortida d'Íñigo Martínez rumb a l'Al-Nassr, el central basc li va cedir simbòlicament el número 5, un honor que el d'Estanyol va lluir amb orgull en la seva primera gran cita de la temporada.
De la llotja al cotxe: les imatges que confirmen la relació
L'atenció es va multiplicar quan diverses gravacions van mostrar Cubarsí abandonant l'estadi al volant del seu cotxe, amb la mateixa noia al seient del copilot. Les imatges, tot i que no eren gaire nítides, encaixaven perfectament amb les escenes vistes a la zona VIP i reforçaven els rumors sobre la relació.
No era la primera vegada que se'ls veia junts. A principis d'estiu, el central va ser fotografiat a l'aeroport amb una jove pèl-roja que l'acompanyava en un viatge. Setmanes més tard, el periodista Javi Hoyos va compartir vídeos d'ambdós passejant per la platja, i una oient del programa Que no surti d’aquí va relatar haver-los vist sopant junts en actitud afectuosa.
Un romanç portat amb calma
Cubarsí sembla decidit a portar la seva relació amb la mateixa filosofia que aplica a la seva carrera i als seus estudis: pas a pas i amb cautela. Proper, però prudent, el defensa prefereix mantenir en la intimitat els detalls de la seva vida personal, tot i que el seu entorn més proper no amaga que està vivint un moment dolç també en l'àmbit sentimental.
La seva parella, que podria ser menor d'edat o simplement optar per mantenir l'anonimat, encara no ha aparegut en publicacions oficials del jugador. Tanmateix, la seva presència en un esdeveniment tan assenyalat com el Gamper deixa clar que forma part del cercle íntim del futbolista.
El futur d'un líder en construcció
En l'àmbit esportiu, Cubarsí afronta una temporada clau. Amb la marxa d'Íñigo Martínez i la confiança de Hansi Flick en el seu potencial, tot apunta que tindrà un paper protagonista a la defensa blaugrana. El seu caràcter, temple i lectura del joc l'han convertit en un dels jugadors de la pedrera més prometedors dels últims anys.
Un ídol que connecta amb l'afició
L'episodi del Gamper confirma que Cubarsí no només destaca pel que fa al camp. La seva naturalitat, proximitat i manera de protegir la seva vida privada l'han convertit en un jugador amb qui l'afició s'identifica. Els culers estaran atents a cada pas que faci, dins i fora del terreny de joc.
Al Gamper 2025, Cubarsí no només va defensar l'escut amb solvència: també va mostrar que, darrere del dorsal número 5, hi ha un jove de 18 anys que viu la seva professió amb serietat, però que també gaudeix de la seva vida personal sense perdre el rumb.