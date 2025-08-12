Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Marta Martínez amb expressió seriosa vestida de negre amb encaix blanc al coll apareix en primer pla mentre que al fons es veu una figura desenfocada i el text "La Promesa" amb un logotip.
La Petra viurà una situació que mantindrà el públic en tensió | RTVE, xcatalunya.cat
Gent

Marga Martínez no pot més i atura ‘La Promesa’ per deixar les coses clares

Els creadors de la sèrie de TVE faran que la Petra, interpretada per Marga Martínez, es planti com mai

Imatge de la redactora María Merino
per María Merino

L'avanç del capítol d'avui de La Promesa ha deixat més d'un sense paraules. I és que s'ha descobert què passarà amb la Petra, interpretada per Marga Martínez. Ella no aguantarà més la situació i la frenarà per deixar-ho tot molt clar.

L'ama de claus mostrarà el seu costat més ferm i inflexible. No li importarà plantar-se davant d'algú amb pes al palau, tot i saber que aquest gest li podria costar molt car. Ho farà guiada pels seus valors i per la convicció que està defensant el que és just.

Petra vestida de negre asseguda al costat d’una taula sostenint una llàntia d’oli encesa en una habitació amb llum tènue. Captura de ‘La Promesa’
Petra deixarà clar que és una dona amb caràcter | RTVE

La Petra, el personatge de Marga Martínez, es planta a La Promesa

Les darreres setmanes, la Petra ha fet un gir que ha sorprès tothom a La Promesa. Ara es mostra més humana, empàtica i amb un sentit de la justícia que no sempre havia estat tan present. Aquest canvi ha estat especialment visible des del retorn del Samuel al palau, convertit en capellà.

Tot i conèixer la història d'amor que ell va viure, l'ama de claus l'ha acollit amb afecte. Ha estat al seu costat des del seu retorn, demostrant que els llaços personals poden estar per sobre dels judicis i prejudicis. Aquesta actitud ha generat tensions amb altres membres de la casa.

D'una banda, la María Fernández pateix en veure que el Samuel ha apostat completament per la seva vocació religiosa. D'altra banda, el Cristóbal no accepta que el jove capellà romangui al palau. El seu rebuig ha anat creixent, fins a convertir-se en un veritable problema a l'àrea de servei.

Avui, la situació arribarà a un punt de no retorn. La Petra, cansada de les imposicions i de les mirades despectives del nou majordom, el frenarà en sec. L'enfrontament serà directe i contundent, i ella defensarà amb fermesa la permanència del capellà, fins i tot sabent que li podria costar el lloc.

Aquest moment marcarà un punt d'inflexió a la trama, i també reforçarà la imatge d'ella com una dona valenta i coherent. Sí, com algú capaç d'enfrontar-se a qualsevol autoritat quan es tracta de defensar els seus principis.

Tres persones elegantment vestides estan assegudes al voltant d’una taula en un sopar formal, amb un home de cabells canosos dret al fons.
Petra plantarà cara a Cristóbal per defensar en Samuel | RTVE

Un capítol, el d'aquesta tarda, carregat de més tensió i altres girs a La Promesa

Alhora que la Petra viurà el seu moment de confrontació, altres trames afegiran tensió a l'episodi d'avui de La Promesa. Per exemple, la presència del coronel Fuentes posarà nerviosos molts al palau. Tanmateix, cap se sentirà tan acorralat com el Lorenzo, que veurà com la presència d'aquell el tindrà intranquil i molt preocupat.

En paral·lel, Manuel prendrà un risc important per salvar la seva empresa. Proposarà a la Leocadia un acord que, lluny de convèncer-la, generarà friccions. Aquesta proposta podria tenir conseqüències serioses per al futur del negoci i per a la relació entre tots dos.

L'episodi també mostrarà l'allunyament entre l'Ángela i el Curro. La tensió entre ells ha anat en augment i sembla que només la intervenció de Adarre podrà aconseguir que la jove el perdoni. Aquesta reconciliació, si es produeix, serà clau.

Un home i una dona vestits amb roba d’època discuteixen en una habitació il·luminada per la llum que entra per les finestres.
L'Ángela i en Curro continuaran distants | RTVE

D'altra banda, el Santos continuarà sent un obstacle per al Ricardo i la Pía. La situació arribarà al punt que el pare del jove es veurà obligat a idear un pla per anul·lar el seu matrimoni amb l'Ana. Aquesta maniobra promet afegir una nova capa d'intriga i conflicte a La Promesa.

Aquest episodi serà, sens dubte, un dels més comentats de la setmana. No només pel pols entre la Petra i el majordom, sinó pel clima de tensió que envoltarà cadascuna de les trames. L'audiència veurà com les lleialtats es posaran a prova i com els personatges es veuran obligats a prendre decisions que marcaran la història.

➡️ Gent