Marga Martínez no pot més i atura ‘La Promesa’ per deixar les coses clares

L'avanç del capítol d'avui de La Promesa ha deixat més d'un sense paraules. I és que s'ha descobert què passarà amb la Petra, interpretada per Marga Martínez. Ella no aguantarà més la situació i la frenarà per deixar-ho tot molt clar.
L'ama de claus mostrarà el seu costat més ferm i inflexible. No li importarà plantar-se davant d'algú amb pes al palau, tot i saber que aquest gest li podria costar molt car. Ho farà guiada pels seus valors i per la convicció que està defensant el que és just.
La Petra, el personatge de Marga Martínez, es planta a La Promesa
Les darreres setmanes, la Petra ha fet un gir que ha sorprès tothom a La Promesa. Ara es mostra més humana, empàtica i amb un sentit de la justícia que no sempre havia estat tan present. Aquest canvi ha estat especialment visible des del retorn del Samuel al palau, convertit en capellà.
Tot i conèixer la història d'amor que ell va viure, l'ama de claus l'ha acollit amb afecte. Ha estat al seu costat des del seu retorn, demostrant que els llaços personals poden estar per sobre dels judicis i prejudicis. Aquesta actitud ha generat tensions amb altres membres de la casa.
D'una banda, la María Fernández pateix en veure que el Samuel ha apostat completament per la seva vocació religiosa. D'altra banda, el Cristóbal no accepta que el jove capellà romangui al palau. El seu rebuig ha anat creixent, fins a convertir-se en un veritable problema a l'àrea de servei.
Avui, la situació arribarà a un punt de no retorn. La Petra, cansada de les imposicions i de les mirades despectives del nou majordom, el frenarà en sec. L'enfrontament serà directe i contundent, i ella defensarà amb fermesa la permanència del capellà, fins i tot sabent que li podria costar el lloc.
Aquest moment marcarà un punt d'inflexió a la trama, i també reforçarà la imatge d'ella com una dona valenta i coherent. Sí, com algú capaç d'enfrontar-se a qualsevol autoritat quan es tracta de defensar els seus principis.
Un capítol, el d'aquesta tarda, carregat de més tensió i altres girs a La Promesa
Alhora que la Petra viurà el seu moment de confrontació, altres trames afegiran tensió a l'episodi d'avui de La Promesa. Per exemple, la presència del coronel Fuentes posarà nerviosos molts al palau. Tanmateix, cap se sentirà tan acorralat com el Lorenzo, que veurà com la presència d'aquell el tindrà intranquil i molt preocupat.
En paral·lel, Manuel prendrà un risc important per salvar la seva empresa. Proposarà a la Leocadia un acord que, lluny de convèncer-la, generarà friccions. Aquesta proposta podria tenir conseqüències serioses per al futur del negoci i per a la relació entre tots dos.
L'episodi també mostrarà l'allunyament entre l'Ángela i el Curro. La tensió entre ells ha anat en augment i sembla que només la intervenció de Adarre podrà aconseguir que la jove el perdoni. Aquesta reconciliació, si es produeix, serà clau.
D'altra banda, el Santos continuarà sent un obstacle per al Ricardo i la Pía. La situació arribarà al punt que el pare del jove es veurà obligat a idear un pla per anul·lar el seu matrimoni amb l'Ana. Aquesta maniobra promet afegir una nova capa d'intriga i conflicte a La Promesa.
Aquest episodi serà, sens dubte, un dels més comentats de la setmana. No només pel pols entre la Petra i el majordom, sinó pel clima de tensió que envoltarà cadascuna de les trames. L'audiència veurà com les lleialtats es posaran a prova i com els personatges es veuran obligats a prendre decisions que marcaran la història.