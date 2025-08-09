Grant Harrold, majordom dels Windsor, revela això del príncep Guillem: ‘És poc…’

El príncep Guillem ha passat a estar en primer pla del focus mediàtic. I tot perquè Grant Harrold, que va ser majordom dels Windsor durant diversos anys, ha parlat alt i clar sobre ell. En concret, ha desvetllat el més inesperat.
Sí, ha destapat el que passarà quan el jove hereti el tron. En aquest sentit, ha manifestat: “És poc probable que la Beatriu sigui elevada a l'estatus de membre de la reialesa en actiu d'alt rang sota el regnat del príncep Guillem”.
El majordom dels Windsor destapa el que passarà durant el regnat del príncep Guillem
Entre 2004 i 2011, Grant Harrold va treballar com a majordom de Carles III a Highgrove, per la qual cosa coneix bé el rei i els seus fills. I precisament d'un d'aquests, el príncep Guillem, n'ha parlat ara per The Mirror.
A ell se li ha preguntat si el jove donarà més presència oficial a la seva cosina Beatriu de York quan sigui rei. I l'exempleat ho té clar: “És poc probable que sigui elevada a l'estatus de membre de la reialesa en actiu d'alt rang sota el regnat d'ell”.
Encara més, tot seguit ha donat el perquè la jove no tindrà més protagonisme durant el regnat del seu cosí. Ha dit: “La Beatriu té la seva pròpia carrera, així que no veig en Guillem convertint-la en un membre d'alt rang de la reialesa activa”.
“S'esforcen quan necessiten suport, i ella sempre ha fet un pas endavant. Però té una feina i s'ocupa dels seus assumptes”.
El majordom dona una altra dada important relacionada amb el príncep Guillem
Grant Harrold també ha valorat l'actitud de Beatriu en un dels temes més delicats que han marcat la vida de la monarquia britànica recentment. Ens referim a la relació entre el príncep Guillem i el seu germà, el príncep Harry.
En aquest sentit, el majordom ha estat clar: “Crec que ella ha estat molt diplomàtica amb els germans i la seva disputa. Segurament es va cuidar de mantenir una bona relació amb tots dos”. Un comentari que posa de relleu el paper discret i conciliador que la jove ha exercit, evitant posicionar-se públicament en el conflicte dels seus cosins, que ha acaparat nombroses portades.
La princesa ha mantingut un perfil baix en l'esfera pública, participant ocasionalment en actes oficials i donant suport a la família en moments puntuals. Tanmateix, la seva independència laboral i personal ha marcat una diferència amb altres membres que formen part activa del nucli dur de la monarquia.
Les declaracions de Harrold han posat el focus així en la visió que el príncep Guillem podria aplicar quan esdevingui rei. La idea de mantenir un grup reduït de membres en actiu no és nova. De fet, tant ell com el seu pare, Carles III, han defensat en diferents ocasions una monarquia més lleugera i eficient, adaptada als temps actuals.
Això implicaria que figures com la jove continuessin jugant un paper secundari, participant en actes oficials de manera puntual, però sense la càrrega de feina d'altres membres dels Windsor. És un model que ja apliquen altres cases reials europees, reduint costos i concentrant la representació institucional en menys persones.