Eva González, ex de Cayetano Rivera, confirma el rumor familiar: 'Mi hijo…'

Ha comenzado septiembre y, con él, muchos proyectos han arrancado una nueva temporada. Uno de ellos ha sido el exitoso programa La Voz y su nueva edición ha sido presentada en el Festival de Vitoria. En este escenario, Eva González, presentadora del formato, ha mostrado su faceta más sincera y familiar, al admitir que: "Mi hijo me ve siempre ideal".

Eva ha reaparecido ante los medios con su habitual elegancia y cercanía pero esta vez ha ido más allá. Ha hablado, con mucha cautela, de varios temas personales. Especialmente de los que afectan a la que fue su familia política.

| Europapress

La presentadora ha confirmado que ha seguido de cerca la separación de sus ex cuñados, Kiko Rivera e Irene Rosales. “Los dos son personas maduras, personas adultas y estoy segura de que van a seguir siendo una familia, como así debe ser. Lo más importante son las niñas”, ha declarado.

Eva González habla sobre la vida sentimental de Cayetano Rivera

Sobre su ex marido, Cayetano Rivera, también ha respondido con serenidad. Se ha referido a los rumores que lo vinculan con una posible nueva relación.

Aunque ha evitado dar detalles, ha dejado claro que lo importante para ella es su pequeño. “No lo sé. Yo, lo que sea bueno para él, es bueno para mi hijo”, ha afirmado con firmeza.

| Europapress

Con estas palabras, Eva ha confirmado lo que muchos intuían. Que mantiene una buena relación con Cayetano por el bienestar de su pequeño en común. Una actitud que ha sido muy aplaudida por sus seguidores.

Eva González, ex de Cayetano Rivera, dice lo que nadie sabe sobre su vida familiar

Además, ha hablado con ternura sobre su pequeño Cayetano: “No me impone que me vea mi hijo, al revés. Él ha crecido con eso y a mí no me impone que él me vea, al revés, él como me ve siempre ideal. ‘¡Esta es mi madre! ¡La más guapa del mundo!’ Pues yo, vamos, a mí se me cae la baba, totalmente”, ha confesado emocionada.

| Atresmedia

Con estas palabras, Eva González ha confirmado un rumor que corría desde hace tiempo: su hijo es el centro de su vida. Está orgullosa del equipo que han formado. Lo ha dicho sin rodeos, su hijo la ve con admiración y ella, como madre, se ha emocionado.

Sin duda alguna, Eva González se ha mostrado muy orgullosa de la gran relación que tiene con su pequeño.