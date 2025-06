Xavier Grasset s'endú una sorpresa inesperada a TV3 amb 'La Selva'

per Pol Nadal

Durant mesos, les tardes de TV3 semblaven una jungla indomable per a Xavier Grasset. El periodista, conegut per la seva seriositat a "Més 324", es va aventurar el setembre de 2024 amb "La Selva", un magazín vespertí que prometia combinar informació i entreteniment. Tanmateix, els inicis van ser titubejants, amb audiències que oscil·laven entre el 6% i el 10% de quota de pantalla.

Què ha passat?

Contra tot pronòstic, "La Selva" ha experimentat un ascens notable en la seva audiència. Dimecres passat, el programa va assolir un 14,2% de quota de pantalla i 302.000 espectadors, convertint-se en líder de la seva franja horària a Catalunya. Aquest repunt no és aïllat; ja al març, el programa havia registrat un 13,1% de quota i 134.000 espectadors.

Aquest èxit s'atribueix a diversos factors. Grasset ha sabut adaptar el contingut del programa, equilibrant temes d'actualitat amb un to més relaxat i accessible. A més, la fidelitat del públic major de 64 anys ha estat clau en aquest creixement.

Reaccions a les xarxes socials

Tot i que Xavier Grasset no ha emès declaracions oficials sobre aquest èxit recent, la seva activitat a les xarxes socials reflecteix la seva satisfacció. Recentment, va compartir una foto familiar amb la seva esposa, Anna María, i els seus fills bessons, Anna i Bernat, celebrant les bones dades d'audiència.

La crítica també ha reconegut l'evolució positiva del programa. Inicialment, "La Selva" va ser objecte de crítiques pel seu to i contingut. Tanmateix, la capacitat de Grasset per ajustar el format i connectar amb l'audiència ha estat destacada per analistes i mitjans especialitzats.

Aquest canvi de rumb no només ha beneficiat "La Selva". Altres programes de la franja vespertina de TV3, com "Atrapa'm si pots", també han experimentat millores en les seves audiències.

Xavier Grasset, una aposta segura

Grasset va iniciar la seva carrera a la premsa comarcal, treballant a Ràdio Salou i Ràdio Reus, i col·laborant en publicacions com El Temps i El Periódico de Catalunya. El 1987, es va incorporar a Catalunya Ràdio, on va exercir rols clau, incloent-hi corresponsal a Madrid i sotsdirector de 'El matí de Catalunya Ràdio'

Va dirigir programes emblemàtics com 'El món s'acaba', 'Tot gira' i 'L'oracle', aquest darrer guardonat amb el Premi RAC al millor programa de ràdio el 2009.

Presència consolidada a TV3

A televisió, Grasset ha estat una presència constant a TV3, participant en programes com '12 punts', 'Artèria 33' i 'Sense títol'. Des de la temporada 2015-2016, va presentar 'Més 3/24', un espai de debat polític i cultural que es va consolidar com a referent per la seva anàlisi profunda i mirada crítica.