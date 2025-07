L’espectacular tiramisú de Nandu Jubany: T’ensenya a preparar-lo

per Duna Costa

El renommat xef català Nandu Jubany ha causat sensació a Instagram en compartir la seva versió gurmet del clàssic tiramisú. Una creació amb amaretto i avellanes cruixents que ha disparat l’expectació entre foodies i premsa rosa. Més que una simple recepta, és un exemple del poder mediàtic de Jubany, que fusiona tradició i innovació sense perdre l’essència de la seva reconeguda trajectòria.

La presentació viral del tiramisú

En un vídeo breu publicat al compte oficial de Pur, el xef apareix en plena cuina envoltat d’ingredients: ous, mascarpone, cacau, galetes de cacau, amaretto i avellanes torrades. “Tiramisú, amaretto i avellanes! Fet a taula!! Al nostre restaurant Pur! Us encantarà! Us hi esperem!!” anuncia Jubany en català i castellà. La gravació, sense efectes evasors, ha generat gairebé mil m’agrada en menys de 48 hores, reforçant el vincle directe entre el xef i la seva clientela.

Aquest no és l’únic post destacable de Jubany a xarxes. Al seu perfil ja s’han vist altres moments culinaris icònics, com plats d’arròs amb espardenyes i truita amb pa amb tomàquet. Tanmateix, aquest tiramisú, amb la seva barreja de licor i fruits secs, suposa l’estrena de les postres amb caràcter, llest per convertir-se en referència entre els amants del dolç.

| XCatalunya, Instagram de Nandu Jubany

Reinterpretació d’un clàssic

Els comentaris estan carregats d’admiració: “Fan absoluta”, escriu una seguidora sota la publicació. Diversos perfils especialitzats en gastronomia catalana han compartit el vídeo, destacant la textura cremosa i el toc d’avellanes. En l'àmbit mediàtic, el post ha estat recollit per perfils de menjar a Barcelona, que el defineixen com “una reinterpretació elegant d’un clàssic”.

Tot i que no hi ha entrevistes oficials sobre aquesta creació, el mateix xef en destaca el propòsit: innovar sense sacrificar el gust original. En declaracions indirectes a través d’Instagram, el descriu com una versió “feta a taula”, sense artificis, pensada per sorprendre al mateix restaurant Pur.

Per què aquest tiramisú desperta tant d’interès?

Per entendre l’impacte d’aquesta recepta, cal tenir en compte la trajectòria de Jubany. Amb més de dues dècades a l’alta cuina catalana i una estrella Michelin, la seva aposta per unes postres simples, però refinades, demostra dues coses. Proximitat i mestria. Un tiramisú preparat davant del client, amb licor i fruits secs, trenca amb la idea de postres industrialitzades i aporta un element d’espectacle a la proposta gastronòmica.

| @nandujubany_oficial

A més, l’elecció de Pur com a espai per presentar aquest plat confirma el posicionament del seu restaurant com a epicentre de la cuina contemporània a Barcelona, fusionant presentació, gust i contingut digital que reforça la seva marca.

Jubany i la gastronomia digital

L’èxit d’aquesta recepta connecta amb diversos fenòmens actuals. En primer lloc, amb la cuina en viu com a contingut estrella, ja que els clients valoren veure el procés, no només el resultat. També amb la convergència de xarxes i sala, utilitzant Instagram com a canal de comunicació de plats nous o adaptats.

Finalment, amb la innovació subtil. Incorporar ingredients com amaretto i avellanes és una estratègia de distinció sense perdre el punt reconeixible. Jubany demostra així la seva capacitat de generar expectació mediàtica sense necessitat d’escàndols o titulars controvertits.