El espectacular tiramisú de Nandu Jubany: Te lo enseña a preparar

El renombrado chef catalán Nandu Jubany ha causado sensación en Instagram al compartir su versión gourmet del clásico tiramisú. Una creación con amaretto y crujientes avellanas que ha disparado la expectación entre foodies y prensa rosa. Más que una simple receta, es un ejemplo del poder mediático de Jubany, que fusiona tradición e innovación sin perder la esencia de su reconocida trayectoria.

La presentación viral del tiramisú

En un vídeo breve publicado en la cuenta oficial de Pur, el chef aparece en plena cocina rodeado de ingredientes: huevos, mascarpone, cacao, galletas de cacao, amaretto y avellanas tostadas. “Tiramisú, amaretto i avellanes! Fet a taula!! Al nostre restaurant Pur! Us encantarà! Us hi esperem!!” anuncia Jubany en catalán y español. La grabación, sin efectos evasivos, ha generado casi mil me gusta en menos de 48 horas, reforzando el vínculo directo entre el chef y su clientela.

Este no es el único post destacable de Jubany en redes. En su perfil ya se han visto otros momentos culinarios icónicos, como platos de arroz con espardenyes y truita amb pa amb tomàquet. Sin embargo, este tiramisú, con su mezcla de licor y frutos secos, supone el estreno de un postre con carácter, listo para convertirse en referencia entre los amantes del dulce.

| XCatalunya, Instagram de Nandu Jubany

Reinterpretación de un clásico

Los comentarios están cargados de admiración: “Fan absoluta”, escribe una seguidora bajo la publicación. Varios perfiles especializados en gastronomía catalana han compartido el vídeo, destacando la textura cremosa y el toque de avellanas. A nivel mediático, el post ha sido recogido por perfiles de comida en Barcelona, que lo definen como “una reinterpretación elegante de un clásico”.

A pesar de que no hay entrevistas oficiales sobre esta creación, el propio chef enfatiza su propósito: innovar sin sacrificar el sabor original. En declaraciones indirectas a través de Instagram, lo describe como una versión “hecha en la mesa”, sin artificios, pensada para sorprender en el propio restaurante Pur.

¿Por qué este tiramisú despierta tanto interés?

Para entender el impacto de esta receta, hay que tener en cuenta la trayectoria de Jubany. Con más de dos décadas en la alta cocina catalana y una estrella Michelin, su apuesta por un postre simple, pero refinado, demuestra dos cosas. Cercanía y maestría. Un tiramisú preparado ante el cliente, con licor y frutos secos, rompe con la idea de postre industrializado y aporta un elemento de espectáculo a la propuesta gastronómica.

| @nandujubany_oficial

Además, la elección de Pur como espacio para presentar este plato confirma el posicionamiento de su restaurante como epicentro de la cocina contemporánea en Barcelona, fusionando presentación, sabor y contenido digital que refuerza su marca.

Jubany y la gastronomía digital

El éxito de esta receta conecta con varios fenómenos actuales. En primer lugar, con la cocina en vivo como contenido estrella, puesto que los clientes valoran ver el proceso, no solo el resultado. También con la convergencia de redes y sala, usando Instagram como canal de comunicación de platos nuevos o adaptados.

Por último, con la innovación sutil. Incorporar ingredientes como amaretto y avellanas es una estrategia de distinción sin perder lo reconocible. Jubany demuestra así su capacidad de generar expectación mediática sin necesidad de escándalos o titulares controvertidos.