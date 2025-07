Les postres ideals de Nandu Jubany per a l’estiu

L'univers de la rebosteria d'autor viu cada temporada les seves pròpies tendències, i aquest estiu Nandu Jubany ha tornat a revolucionar els seus seguidors amb una creació que uneix tradició, frescor i aquell punt d'espectacle que tant agrada a les xarxes. Qui coneix la trajectòria del xef sap que les seves propostes no deixen indiferent ningú, i aquest any, les postres que triomfen a Instagram són el milfulls de merenga amb maduixes, una autèntica explosió de textures i sabors perfectes per combatre la calor.

No és la primera vegada que Jubany es converteix en tendència gràcies a les seves receptes casolanes i properes. Les seves publicacions solen despertar la curiositat dels amants de la gastronomia, però també dels fans de la crònica social que volen descobrir els secrets darrere de cada elaboració. Com aconsegueix aquest xef català que unes simples postres es converteixin en el tema de conversa de la setmana? Darrere hi ha quelcom més que una recepta: hi ha passió, tècnica i, sobretot, molta connexió amb el seu públic.

Així va néixer el fenomen del milfulls de Jubany

Tot va començar amb una publicació al compte oficial d'Instagram de Nandu Jubany, on el xef va compartir un vídeo al costat del pastisser Rafa Delgado mostrant el pas a pas d'aquestes postres tan especials. La imatge de la pasta de full, els munts de merenga i les maduixes fresques va captar ràpidament l'atenció de milers de seguidors, generant comentaris com “Espectacular aquestes postres” o “Quina passada de postres”, frases que demostren l'entusiasme amb què ha estat rebut aquest milfulls.

| Getty Images, ACN, XCatalunya

Lluny de limitar-se a un simple tutorial, la publicació es converteix en tota una classe magistral. Rafa Delgado desvetlla alguns trucs de xef, com la importància de caramel·litzar bé la pasta de full i el detall d'emprar un pesto d'alfàbrega i menta, aportant una frescor poc habitual en postres tradicionals. La combinació de tècniques i l'ús d'ingredients frescos i estiuencs són la clau de l'èxit d'aquest dolç, que promet conquerir fins i tot els paladars més exigents.

El vídeo, acompanyat d'una narració propera i informal, destaca també la importància de la presentació: les capes de pasta de full s'alternen amb merenga italiana i maduixes, i es remata amb un toc de menta i ratlladura de llima. El resultat són unes postres que entren pels ulls i que conviden a ser replicades a casa, encara que, com bromeja Jubany, “engreixaré, eh?”

La reacció de les xarxes i l’“efecte Jubany”

Les xarxes socials no van trigar a fer-se ressò de la publicació, i tant experts en gastronomia com fans del xef van començar a compartir imatges i opinions sobre el milfulls de merenga. No és casualitat: Jubany ha sabut combinar la proximitat amb la seva audiència i el valor afegit de comptar amb col·laboradors com Rafa Delgado, que aporten un plus de professionalitat i tècnica a cada recepta.

| ACN

La recepta s'ha viralitzat fins al punt de convertir-se en les postres estrella de moltes llars aquest estiu. Comptes especialitzats i perfils d'influencers gastronòmics han replicat l'elaboració, afegint els seus propis matisos i compartint els seus trucs personals, però sempre reconeixent la inspiració original en el xef català. L'ús d'etiquetes com #milfulls, #postres o #maduixes ha ajudat a crear una autèntica comunitat d'amants de la rebosteria al voltant d'aquesta proposta.

Reflexió final: nou clàssic de l'estiu?

Amb aquest milfulls de merenga i maduixes, Nandu Jubany ha tornat a demostrar per què és un dels xefs més estimats i seguits. La seva recepta s'ha convertit en les postres més comentades i replicades de l'estiu, combinant ingredients frescos, tècniques de xef i una presentació acurada.

La gent es pregunta si som davant el naixement d'un nou clàssic de la rebosteria estival. Tot fa pensar que sí, almenys per a aquells que volen sorprendre i gaudir en família d'un dolç amb firma d'autor. Si aquest estiu vols marcar la diferència a la teva taula, no dubtis a seguir l'exemple de Jubany i deixar-te portar per la creativitat. La conversa segueix oberta: qui serà el pròxim xef a sorprendre'ns amb les postres virals de la temporada?