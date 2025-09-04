L'esmorzar de la Rosalía que molts han incorporat a la seva dieta

Rosalía marca tendència molt més enllà d'un escenari o una catifa vermella. Aquesta vegada el fenomen no arriba en forma de single, sinó d'un gest quotidià. Un esmorzar senzill, repetible i saciant ha acabat inspirant milers de seguidors
El ritual que Rosalía ha convertit en hàbit
La cantant ha explicat que el seu primer àpat combina proteïna, greixos saludables i un toc d'hidrats ben mesurats. L'esquema el resumeix en una torrada de pa integral coronada amb ou i alvocat perfectament madur. La fórmula es va popularitzar després que diverses entrevistes la recollissin de la seva pròpia veu
Al cèlebre vídeo de Vogue on ensenya la bossa, va confessar que sempre porta un alvocat perquè esmorza el mateix cada dia. Més tard, en la seva visita a El Hormiguero, ho va tornar a esmentar entre rialles al costat de Pablo Motos. Aquest esmorzar li evita picar entre hores durant gires i assajos, segons ha explicat en diverses ocasions
El que va explicar a xarxes i programes
L'eco no va quedar en titulars puntuals, perquè la conversa va saltar amb força a Instagram i TikTok. Comptes de cuina van recrear la torrada de Rosalía amb pa torrat cruixent, ou sucós i làmines generoses d'alvocat. En clips difosos per perfils vinculats a Vogue se sent l'artista insistint en aquesta rutina matinal sense gaires concessions
També hi va haver fans que hi van afegir pernil o formatge al sandvitx, empenyent variants que van circular durant mesos. El més interessant és que el relat no va néixer d'un estilista o un patrocini, sinó del seu dia a dia. El mateix algoritme va premiar el format, multiplicant visualitzacions i comentaris amb trucs casolans per clavar el punt de l'alvocat.
Lectura en clau de nutrició
La combinació d'ou més alvocat aporta proteïnes i greixos que ajuden a mantenir la sacietat durant tot el matí. Afegir-hi pa integral suma fibra i energia sostinguda, regulant pics de glucosa que disparen la gana d'hora. Aquesta lògica coincideix amb les recomanacions de dietistes que demanen proteïna visible en esmorzars habituals, des d'ous fins a gall dindi o tonyina.
Fins i tot publicacions gastronòmiques populars proposen alternatives similars amb truita, tomàquet i alvocat per a un inici equilibrat. La clau és triar racions raonables i no oblidar la fruita sencera com a acompanyament opcional. La pista de l'alvocat a la seva bossa va aparèixer a la tardor de 2022, coincidint amb continguts de Vogue i el tram final de la seva gira.
L'impacte en la imatge pública de l'artista
El juny de 2023 ho va repetir a televisió oberta, reforçant el relat espontani davant de milions d'espectadors. El 2025, mitjans de lifestyle espanyols van actualitzar la història i van subratllar aquest mateix patró matinal sense grans artificis. La coherència amb el seu discurs de disciplina i feina suma versemblança, quelcom infreqüent a la cuina amb aspiracions de moltes celebritats.
Es veurà si en properes entrevistes comparteix noves combinacions, o si la torrada continuarà sent la seva signatura matinal definitiva. De moment, la conversa segueix encesa i les cuines continuen replicant el ritual amb entusiasme controlat. Si el rebost falla, qualsevol pa de qualitat i un bon oli sostenen l'esperit del ritual sense presumir.