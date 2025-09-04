El desayuno de Rosalía que muchos han incorporado a su dieta

Rosalía marca tendencia mucho más allá de un escenario o una alfombra roja. Esta vez el fenómeno no llega en forma de single, sino de un gesto cotidiano. Un desayuno sencillo, repetible y saciante ha terminado inspirando a miles de seguidores.

El ritual que Rosalía ha convertido en hábito

La cantante ha explicado que su primera comida combina proteína, grasas saludables y un toque de hidratos bien medidos. El esquema lo resume en una tostada de pan integral coronada con huevo y aguacate perfectamente maduro. La fórmula se popularizó después de que varias entrevistas la recogieran de su propia voz.

En el célebre vídeo de Vogue donde enseña el bolso, confesó que siempre lleva un aguacate porque desayuna lo mismo cada día. Más tarde, en su visita a El Hormiguero, volvió a mencionarlo entre risas junto a Pablo Motos. Ese desayuno le evita picar entre horas durante giras y ensayos, según ha contado en varias ocasiones.

| @rosalia.vt

Lo que contó en redes y programas

El eco no quedó en titulares puntuales, porque la conversación saltó con fuerza a Instagram y TikTok. Cuentas de cocina recrearon la tostada de Rosalía con pan tostado crujiente, huevo jugoso y láminas generosas de aguacate. En clips difundidos por perfiles vinculados a Vogue se escucha a la artista insistiendo en esa rutina matinal sin demasiadas concesiones.

También hubo fans que añadieron jamón o queso al sándwich, empujando variantes que circularon durante meses. Lo interesante es que el relato no nació de un estilista o un patrocinio, sino de su día a día. El propio algoritmo premió el formato, multiplicando, visualizaciones y comentarios con trucos caseros para clavar el punto del aguacate.

Lectura en clave de nutrición

La combinación de huevo más aguacate aporta proteínas y grasas que ayudan a mantener la saciedad durante toda la mañana. Sumar pan integral añade fibra y energía sostenida, regulando picos de glucosa que disparan el hambre temprana. Esa lógica coincide con las recomendaciones de dietistas que piden proteína visible en desayunos habituales, desde huevos hasta pavo o atún.

| Canva

Incluso publicaciones gastronómicas populares proponen alternativas similares con tortilla, tomate y aguacate para un arranque equilibrado. La clave está en elegir raciones razonables y no olvidar la fruta entera como acompañamiento opcional. La pista del aguacate en su bolso apareció en otoño de 2022, coincidiendo con contenidos de Vogue y el tramo final de su gira.

El impacto en la imagen pública de la artista

En junio de 2023 lo repitió en televisión abierta, reforzando el relato espontáneo frente a millones de espectadores. En 2025, medios de lifestyle españoles actualizaron la historia y subrayaron ese mismo patrón matinal sin grandes artificios. La coherencia con su discurso de disciplina y trabajo suma verosimilitud, algo infrecuente en la cocina aspiracional de muchas celebridades.

Se verá si en próximas entrevistas comparte nuevas combinaciones, o si la tostada seguirá siendo su firma matinal definitiva. De momento, la conversación continúa encendida y las cocinas siguen replicando el ritual con entusiasmo controlado. Si la despensa falla, cualquier pan de calidad y un buen aceite sostienen el espíritu del ritual sin fardar.