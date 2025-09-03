Sorpresa de Pablo Motos a Catalunya

La nova temporada televisiva ha començat amb moviments quirúrgics a la franja d'accés. Atresmedia ha dissenyat un retorn d'alt impacte, recolzat en invitacions potents i en una estratègia de continuïtat de graella. La 1 prepara la contra amb el retorn de David Broncano, mentre Telecinco i La Sexta ajusten peces als seus accessos. El tauler català s'ha mogut i les corbes confirmen que res està escrit.
Un inici calculat per dominar l'accés
Antena 3 va avançar el seu retorn amb una setmana d'estrelles que reforça el posicionament del format de Pablo Motos. La seqüència d'invitats ha funcionat com a palanca editorial i com a eina promocional creuada. La maniobra busca arribar amb inèrcia positiva al duel amb ‘La Revuelta’ de Broncano. L'objectiu no és només liderar l'accés, sinó consolidar la nit amb un lead-out competitiu.
El context català i la competència directa
A Catalunya, TV3 sosté el dia amb els ‘Telenotícies’ i un horari de màxima audiència de segell local. L'oferta de no-ficció es va reforçar amb ‘Sense ficció’ i el documental sobre Lluc Crusellas, marca reconeixible del servei públic. En accés, ‘Pasapalabra’ va empènyer des d'Antena 3, amb ‘Atrapa'm si pots estiu’ com a resposta de 3Cat.
Les dades a Catalunya i el canvi de jerarquia
‘El Hormiguero’ va liderar l'horari de màxima audiència per segon dia consecutiu a Catalunya, amb 244.000 espectadors i un 14,8% de quota. Va ser el tercer espai més vist del dia a la comunitat i segon al rànquing estatal diari. El ‘Sense ficció’ de Lluc Crusellas va signar 206.000 seguidors i un 12,9%, completant un pols de clara competitivitat. En accés, ‘Pasapalabra’ va tornar a imposar-se a ‘Atrapa'm si pots estiu’, apuntalant l'arrossegament d'Antena 3.
Els dos primers programes van establir el to amb noms rellevants. Dilluns va obrir la setmana amb Bertín Osborne juntament amb Sergio Ramos, mentre que dimarts va acollir Joaquín i Susana Saborido com a convidats. Ramos, que acaba d'estrenar el seu tema musical “Cibeles”, va revelar que es visualitza abans guanyant un Grammy com a cantant que aconseguint una Champions com a entrenador.
Targets, arrossegament i lectura de la indústria
El rendiment de l'accés es va traslladar a la nit, amb ‘Renacer’ beneficiant-se de l'empenta i signant una de les seves millors marques. A la indústria se subratlla el “millor inici de curs” del format i la fortalesa de la seva segona entrega. La prova d'estrès arribarà dilluns amb el retorn de Broncano, que reobrirà el front de l'access. La competència de ‘First Dates’ i ‘El Intermedio’ va completar un escenari d'oposició amb resultats moderats.
El que ve i per què importa
El format de 7 y Acción, multipremiat amb reconeixements com l'Ondas i el Rose d'Or, manté un múscul de marca que transcendeix convidats. La distribució a Antena 3 i Atresplayer amplia abast i fidelitza consum diferit clau en públics actius. Catalunya serà termòmetre de l'estratègia perquè combina fortalesa informativa de TV3 i apetència per entreteniment d'alt perfil. La setmana vinent mesurarà si el lideratge resisteix amb Broncano en escena i si l'arrossegament sosté la nit.