La infanta Cristina es queda muda amb el succeït amb Irene Urdangarin a Barcelona

Irene Urdangarin ha aconseguit que la seva mare, la infanta Cristina, es quedi sense paraules davant del que ha passat en el seu viatge a Barcelona. La benjamina de la família encara es troba intentant superar la ruptura amb Juan Urquijo i quina millor opció que la ciutat Comtal. A la ciutat, Irene ha intentat oblidar la seva exparella deixant-se portar abans de tornar a Oxford.
Comença per a la filla de la infanta Cristina una nova etapa plena de reptes i experiències noves. En el seu retorn al Regne Unit s'enduu els seus records de Grècia, Bidart i, ara, també la seva estada a Barcelona.
Irene Urdangarin deixa sense paraules la infanta Cristina amb l'últim
Irene Urdangarin afronta la que és la seva primera ruptura sentimental reconeguda després de confirmar-se que la seva relació amb Juan Urquijo ha arribat al final. Als 20 anys, la filla de la infanta Cristina intenta refer la seva vida i reconstruir el seu petit cor. En aquest dur tràngol, la família està resultant ser per a ella de vital importància.
En aquest context, l'últim que s'ha sabut d'Irene ha deixat sense paraules la infanta Cristina. La jove Urdangarin va decidir passar uns dies a Barcelona i el que va passar a la ciutat Comtal deixa muda la infanta. I és que Irene va optar per passar un dia en família i va assistir amb la seva mare a la final de la Supercopa de Catalunya.
Entre les grades, va animar el seu germà Pablo, jugador del Fraikin BM Granollers, que s'enfrontava al Barça. L'escenari va ser el Complex Esportiu Municipal Les Moreres d'Esplugues de Llobregat. Allà mare i filla van intercanviar gestos plens de tendresa, abraçades i mans entrellaçades com mai havíem vist.
Les càmeres van captar com la mirada d'Irene transmetia nostàlgia i calma, comprovant el seu mòbil i deixant que la seva mare la reconfortés en silenci. També Pablo li va oferir un suport públic a la seva germana petita.
En un moment donat, tots dos germans es van dedicar amb la mà un gest de cor que va desbordar complicitat i afecte. Un detall que va aconseguir emocionar la infanta Cristina i que també va contribuir a deixar-la sense paraules.
La infanta Cristina es converteix en el gran suport d'Irene Urdangarin
L'ambient a les grades entre Irene i la infanta Cristina era d'allò més familiar. La presència de Cristina al costat de la seva filla veient a prop seu Pablo va aportar aquella calidesa que va més enllà de les paraules. El motiu pel qual la jove Urdangarin busca ara el refugi de la seva família té relació amb la ruptura amb Juan Urquijo anunciada a l'agost.
Se sabia que havien mantingut una relació a distància, ell a Madrid i ella al Regne Unit. No obstant això, les diferències en els seus estils de vida han acabat marcant el seu camí cap al final. La decisió no va ser senzilla i Irene ha necessitat aquest estiu per recuperar-se de la ruptura.
Durant les vacances, va passar temps amb amigues, va compartir moments amb la seva família a Grècia i Bidart. La seva última parada ha estat Barcelona, on ha trobat en Pablo i en la infanta les forces necessàries per tornar a Oxford.
Aquell dia al pavelló va ser el reflex d'aquest nou començament que emprèn la filla de la infanta Cristina. La jornada va servir per recarregar piles, per tancar l'estiu amb la seva gent, abans de tornar al Regne Unit i encarar un nou curs. En aquella grada, tant Cristina com Pablo van ser aquest epicentre de seguretat que necessita en aquest moment de la seva vida.
Està clar que en moments difícils, Irene té en la seva mare, la infanta Cristina, i en el seu germà els seus grans suports, els incondicionals. I no hi ha millor retorn que aquest: una abraçada sense necessitat d'explicacions.