El príncep Guillem, en xoc després de la mort de Diogo Jota: 'Em...'

per Joan Grimal

En les darreres hores, la inesperada mort del futbolista portuguès Diogo Jota ha generat una onada de commoció i tristesa que ha transcendit l'àmbit futbolístic. El davanter del Liverpool i de la selecció portuguesa va morir la matinada de dimecres a dijous en un accident de trànsit ocorregut a la província de Zamora

Entre els primers a manifestar-se hi va haver el Liverpool FC, club en què militava actualment Jota, amb un emotiu comunicat: “Estem devastats per la mort de Diogo Jota. Acompanyem la seva família, amics, companys d'equip i cos tècnic en aquest moment d'immens dolor”

El príncep Guillem i el vincle amb el futbol

Un dels missatges més impactants va ser el del príncep Guillem d'Anglaterra, hereu al tron britànic i president de la Football Association. Apassionat del futbol —i reconegut fanàtic de l'Aston Villa—, el príncep va expressar públicament el seu pesar a través de les seves xarxes socials oficials

| XCatalunya

“Com a part de la família futbolística, m'entristeix profundament saber de la mort de Diogo Jota i el seu germà. Enviem el nostre condol a tots els que el van conèixer i estimar”

Aquest gest ha estat molt valorat pel món de l'esport. Guillem, que sempre ha donat suport als clubs anglesos, havia estat recentment a Liverpool visitant les seves instal·lacions i promovent el futbol juvenil. La seva reacció confirma l'impacte humà que ha tingut la notícia més enllà dels terrenys de joc

| XCatalunya, redes

Reaccions des de tots els racons del planeta futbol

Cristiano Ronaldo, referent de la selecció portuguesa i company de Diogo Jota durant anys, va escriure un dels missatges més emotius després d'assabentar-se de la tragèdia: “No té sentit. Fa tot just uns dies compartíem vestidor a la selecció. Just ara que havies trobat l'estabilitat a la teva vida. El meu cor és amb la teva família, la teva dona i els teus fills. Q.E.P.D. Diogo i André. Sempre estareu amb nosaltres”

Des de Madrid, l'Atlètic també va mostrar el seu pesar. Jota havia passat pel club matalasser en els seus inicis a Espanya abans de ser cedit al Wolverhampton. “L'Atlètic de Madrid està commocionat. Enviem el nostre més sincer condol a la seva família i éssers estimats. Descansin en pau”, va publicar el club als seus perfils oficials

La Federació Portuguesa de Futbol, per la seva banda, va emetre un comunicat oficial en què va expressar el seu profund dolor: “Molt més que un gran jugador, Diogo era una persona extraordinària, amb una alegria contagiosa. El seu llegat romandrà amb nosaltres”. La FPF també ha sol·licitat a la UEFA un minut de silenci en tots els partits internacionals programats aquesta setmana

Un llegat truncat massa aviat

Diogo Jota tenia 28 anys i travessava un gran moment tant al Liverpool com a la selecció nacional. Campió de la Premier League, el seu talent l'havia convertit en un dels atacants més versàtils de la seva generació Casat i pare de família, la seva vida personal semblava estable i feliç. Per això, la notícia ha fet tant de mal

Ha trencat no només un futur prometedor, sinó també un present ple de vida. Juntament amb ell, també va morir el seu germà André Silva, que jugava al FC Penafiel. Dues vides joves apagades en un instant, deixant un buit difícil d'omplir. El futbol està de dol. Diogo Jota i el seu germà André ja no hi són, però el seu record viurà a cada estadi