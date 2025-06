L'entrevista més demolidora d'Iñaki Urdangarin: «Se m'ha escapat...»

per Pol Nadal

Un cop de sinceritat arriba aquesta setmana: Iñaki Urdangarin trenca el seu silenci després d'anys, confessant que “se li ha escapat el temps” i presentant la seva nova vida i projecte professional. Des de la seva entrevista amb La Vanguardia el 8 de juny de 2025, ha sembrat debat a la premsa rosa, tot sense caure en l'espectacularitat fàcil.

Què ha passat?

Va ser el passat 8 de juny quan Urdangarin va trencar el seu silenci en aquest diari. Ho va fer després de complir una condemna de cinc anys i deu mesos pel cas Nóos. Ha apostat per una vida discreta a Vitòria, lluny de Sevilla i Barcelona, on es va criar, i dels focus mediàtics. Allà, renovat, presenta Bevolutive, la seva empresa de coaching esportiu i personal, concebuda durant la seva estada a presó, després d'especialitzar-se en psicologia i coaching.

L'entrevista revela una quotidianitat allunyada de l'antic protagonisme: matinar, entrenar, estudiar, treballar i passar temps amb la seva parella, l'advocada Ainhoa Armentia, el seu nou pilar personal. Descriu aquesta etapa com “molt rutinària” i “ordenada”, recuperant la senzillesa com a eix central del seu dia a dia.

Reaccions a les seves paraules

La seva ambició amb Bevolutive s'aprofundeix: una marca registrada al març de 2025, creada per assessorar esportistes, empreses i individus amb una proposta «humana i adaptada» a cada necessitat. Urdangarin recalca que aquest emprenedoria neix de l'aprenentatge personal i no d'una estratègia mediàtica.

D'altra banda, sobre el seu paper com a pare, assegura que és “molt pesat amb el meu fill” Pablo, actual jugador d'handbol a Granollers, però subratlla que aquesta rigorositat vol inculcar valors com la humilitat, l'actitud combativa i una bona gestió de victòries i derrotes – lliçons que, insisteix, li han servit al llarg del seu pas per diferents etapes de la vida. Ara més que mai, el seu discurs és una declaració de principis parentals.

La relació amb Ainhoa Armentia, excompanya al bufet de Vitòria, apareix com un conte de segona oportunitat: agraeix el seu paper, comparteix les tasques domèstiques i descriu la seva vida amb ella com una companyia senzilla i autèntica.

3 anys i mig des de la ruptura oficial

La seva ruptura amb la Infanta Cristina va ser confirmada públicament el gener de 2022, fent èmfasi en un divorci “consensuat” i un compromís continu cap als seus fills. No obstant això, no va ser fins al desembre de 2023 quan es va formalitzar el divorci davant notari a Barcelona. A partir d'aquell moment, Urdangarin es va instal·lar a Vitòria sota règim de tercer grau, on va treballar en un bufet, va conèixer Armentia i va reforçar els llaços amb el seu cercle més íntim.

El maig de 2025, un retrobament entre els ex cònjuges a Barcelona durant la renovació de Pablo va generar cert rebombori: tots dos van coincidir a la casa del fill, però sense la presència d'Ainhoa. Experts com Martín Bianchi han interpretat aquesta interacció com un senyal de normalització en la relació després d'anys de distanciament.

Una entrevista que no és casualitat

Urdangarin recorre a aquesta entrevista per redefinir-se: ja no hi ha lloc per a confrontacions amb la Corona ni titulars explosius, sinó una narrativa centrada en la reconstrucció, en l'aprenentatge a través de l'advers. La narració ofereix un nou perfil públic: un home que ha volgut aprofitar el seu temps i convertir el seu passat en un valor més enllà del circ mediàtic.

El fet d'escollir La Vanguardia, en lloc d'un mitjà sensacionalista, contribueix a reforçar aquest to reflexiu i seriós. És una declaració en què el jo, l'experiència viscuda, ocupa el centre, mentre que l'espectacle queda relegat.

Amb Bevolutive, la gran incògnita és si la seva oferta formativa convencerà o quedarà com una prolongació simbòlica de la seva experiència personal. També caldrà veure si la família reial valora aquest retrobament públic amb una figura tan mediàtica, encara que reprès des de l'honestedat.