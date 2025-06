El moviment del príncep Guillem que genera tensió a la monarquia anglesa

La Casa Reial britànica travessa una de les seves etapes més incertes en dècades. La preocupació per l'estat de salut del rei Carles III, diagnosticat amb una malaltia que ha anat minvant la seva capacitat física els darrers mesos, ha desencadenat un moviment inesperat en el si de la reialesa.

El príncep Guillem podria estar ultimant els preparatius per assumir responsabilitats més grans. I encara que oficialment no s'ha confirmat res, els passadissos de Buckingham ja xiuxiuegen el que molts temien… o esperaven.

Tot i que el rei continua ocupant el seu lloc amb visible determinació, els rumors sobre una possible abdicació o relleu temporal han agafat força. Les aparicions públiques del monarca s'han reduït i, quan les fa, el seu estat físic no passa desapercebut. Tanmateix, des de l'entorn del Palau asseguren que Carles III no té intenció de deixar el tron, almenys no de manera immediata.

Un gest de responsabilitat o una maniobra polèmica?

El moviment de Guillem no ha estat exempt de controvèrsia. Alguns sectors conservadors de la societat britànica ho veuen com una falta de respecte cap al seu pare, que encara està en funcions. Altres, en canvi, aplaudeixen el seu lideratge proactiu i modern, allunyat de la rigidesa tradicional que ha definit històricament la corona.

Aquest debat ha posat encara més pressió sobre els Windsor. Les enquestes recents revelen que gran part de la població britànica ja considera Guillem com el futur rei i creu que hauria d'assumir més protagonisme, especialment en temes socials i mediambientals, on el seu perfil ha estat més fort i coherent que el de l'actual monarca.

Camila i Harry: els silencis incòmodes

Mentrestant, hi ha altres actors en aquest tauler que no poden passar desapercebuts. La reina Camila, la relació de la qual amb el príncep Harry sempre ha estat distant, ha optat per mantenir un perfil baix. Però alguns analistes no descarten que estigui maniobrant per assegurar la seva influència en el nou escenari que s'acosta.

I parlant de Harry, la seva absència continua sent un tema espinós. Les distàncies amb el seu pare i el seu germà no han fet més que créixer. La seva posició dins la família, tot i la seva sang reial, és cada cop més irrellevant. En aquest context, si Guillem arribés a prendre el tron, la reincorporació del duc de Sussex sembla improbable.

Tots els focus apunten a Guillem

Les darreres setmanes, tots els esdeveniments oficials han estat marcats per la mateixa constant: la figura del príncep Guillem cada cop brilla més. Acompanyat de Kate Middleton, el carisma de la qual continua sent un dels grans actius de la Casa Reial, l'hereu ha intensificat la seva presència mediàtica, consolidant-se com la gran esperança d'una monarquia necessitada de renovació.

Però el més important encara està per revelar-se. Segons informacions d'alt nivell, Guillem ja ha estat informat oficialment que ha d'estar preparat per assumir la regència si l'estat de Carles III empitjora de manera sobtada. I això, en termes pràctics, el converteix en rei a l'ombra.