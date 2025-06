El moviment desesperat de Cristina de Borbó amb Irene Urdangarin

La infanta Cristina afronta un dels moments més delicats de la seva vida familiar. La seva filla petita, Irene Urdangarin, es troba al centre d'una tempesta acadèmica i personal que amenaça d'entelar encara més la ja qüestionada imatge pública de la branca Borbó-Urdangarin.

La jove, que actualment cursa estudis a la Universitat d'Oxford, ha acumulat nombroses amonestacions i suspensos, fet que ha generat una profunda preocupació en la seva mare.

Irene Urdangarin continua donant problemes

Irene Urdangarin, de 19 anys, es va matricular al grau d'Hostaleria, Gestió d'Esdeveniments i Turisme a la Universitat d'Oxford, després de no ser admesa a la prestigiosa EHL de Lausana per culpa del seu baix rendiment acadèmic. Tanmateix, el seu pas per Oxford no ha estat l'esperat. La jove ha mostrat una actitud desmotivada, amb absències freqüents a classe i un rendiment acadèmic deficient, fet que ha portat la institució a considerar la seva expulsió.

La situació s'ha vist agreujada per l'entorn social d'Irene a Oxford. Segons fonts properes, la jove ha fet amistat amb companys que no prioritzen els estudis, cosa que ha influït negativament en el seu comportament i compromís acadèmic. A més, la seva relació sentimental amb Juan Urquijo, que resideix a Madrid, ha generat en Irene el desig d'abandonar els seus estudis i tornar a Espanya.

La infanta Cristina i Iñaki Urdangarin cerquen una solució

La infanta Cristina, conscient de la gravetat de la situació, ha intentat intervenir per reconduir el camí de la seva filla. Segons s'ha informat, la mare ha instat Irene a centrar-se en els seus estudis i a millorar el seu rendiment acadèmic, especialment de cara als exàmens finals de juny. Tanmateix, les tensions entre mare i filla han augmentat, i la infanta ha expressat la seva desesperació per no saber com gestionar la situació.

La preocupació de Cristina no és infundada. La família Borbó-Urdangarin ha estat al centre de l'atenció mediàtica els darrers anys, especialment després de l'escàndol del cas Nóos que va involucrar Iñaki Urdangarin. La infanta ha fet esforços per mantenir els seus fills allunyats del focus mediàtic i per encaminar les seves vides cap a camins més discrets. Tanmateix, la situació actual d'Irene amenaça de reviure velles controvèrsies i posar en dubte la imatge de la família.

En aquest context, la infanta Cristina ha buscat suport en el seu entorn més proper. S'ha informat que ha recorregut al seu pare, el rei emèrit Joan Carles I, a la recerca d'orientació i suport per gestionar la situació d'Irene. La família reial, per la seva banda, es manté en silenci, evitant fer declaracions públiques sobre l'assumpte.

Una situació que no és nova a la Família Reial

La situació d'Irene Urdangarin recorda altres situacions semblants dins la Família Reial, com la dels seus cosins Froilán i Victòria Frederica. En el cas d'Irene, la seva joventut i les circumstàncies familiars complexes en què ha crescut podrien estar influint en el seu comportament actual.

Resta per veure com evolucionarà aquesta situació i si la infanta Cristina aconseguirà encaminar la seva filla cap a un camí més estable. Mentrestant, l'atenció mediàtica es manté, i la família Borbó-Urdangarin afronta un cop més el repte de gestionar una crisi personal sota la lupa pública.