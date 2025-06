La confessió més colpidora de Jordi González: 'Ho he...'

En el món de la televisió i la premsa rosa, poques figures resulten tan reconeixibles com Jordi González. Anys d'experiència davant les càmeres l'han convertit en un referent, però també en algú capaç de mantenir la seva vida personal en un segon pla. Per això, quan el presentador ha decidit trencar el seu silenci sobre el capítol més difícil de la seva vida, la notícia ha sacsejat tot el sector. I és que, encara que acostumat a entrevistes i platós, aquesta vegada ha estat ell qui s'ha posat al centre de la notícia, deixant al descobert la seva vessant més humana després d'una experiència límit.

El presentador, conegut per la seva tasca a 'D Corazón' i el seu caràcter temperat, va optar per explicar la seva història a la televisió pública catalana. Va rebutjar altres propostes més suculentes a favor d'una xerrada honesta amb Ricard Ustrell al seu programa Col·lapse, on finalment va compartir el calvari que va viure durant les seves vacances a Medellín. A partir d'aquell moment, el que semblava un simple viatge de descans es va transformar en una lluita per la supervivència, marcada per la por, la incertesa i el record d'aquells que l'acompanyaven des de la distància.

El que va passar

Tot va començar de manera inesperada, com sol passar en els episodis més difícils de la vida. Jordi González, que havia triat Medellín com a refugi habitual, es va trobar de sobte amb problemes respiratoris després de sortir del seu apartament. La situació es va agreujar en qüestió d'hores: una simple sensació de fatiga es va transformar en un ofec extrem que el va obligar a buscar ajuda mèdica de seguida.

| 3Cat

El que va seguir va ser una cadena d'esdeveniments que ni ell mateix ha pogut reconstruir completament. Segons va relatar, un metge va acudir ràpidament al seu domicili i, després de comprovar que l'oxigen no arribava bé al seu organisme, va decidir ingressar-lo d'urgència. A partir d'aquí, els seus records s'esvaeixen. González va passar diverses setmanes en coma induït i dos mesos ingressat en una unitat de cures intensives. La gravetat del cas va ser tal que el personal sanitari li va haver de fer una traqueotomia, i la por de perdre la veu —eina clau de la seva carrera— es va convertir en una de les seves pors més grans.

Durant aquell temps, el presentador no va ser conscient del que passava al seu voltant. Va explicar que el seu cervell rebia tan poc oxigen que amb prou feines podia registrar records; el seu cos, mentrestant, només lluitava per mantenir-se viu. Només després de molt de temps, i gràcies a la insistència dels metges a buscar l'antibiòtic adequat, va començar a despertar, tot i que el procés de recuperació va ser lent i ple d'incertesa.

Declaracions oficials i reaccions

En l'entrevista concedida a la televisió pública catalana, González va desvetllar per primera vegada la magnitud del que va passar. Va admetre que ha preferit no conèixer gaires detalls per evitar reviure aquell episodi en somnis, i va reconèixer que la seva família amb prou feines va estar informada durant el procés. De fet, alguns dels seus més propers es van assabentar de la gravetat de la seva situació en veure el programa, un fet que ha generat gran impacte en el seu cercle més íntim.

González, sempre analític, no va perdre l'oportunitat de reflexionar sobre les seqüeles de la seva experiència. Va recordar com els anys de tabaquisme van deixar una empremta en el seu organisme, tot i haver deixat de fumar dues dècades enrere. Els metges van trobar restes als seus pulmons, una “espècie d'esponja seca” que va atribuir a aquell passat, i que es va convertir en un inquietant recordatori de com els hàbits del passat poden marcar la salut fins i tot molts anys després.