La entrevista más desgarradora del hermano de Kate Middleton

Durante años, James Middleton —hermano menor de Kate Middleton, la princesa de Gales— ha guardado silencio. Pero en una entrevista con The Times, ha decidido hablar con sinceridad sobre su batalla contra la depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas, y cómo la experiencia de su hermana con el cáncer lo empujó a compartir su verdad.

Su historia no es solo una confesión. Es una sucesión de momentos oscuros y de fortaleza, que demuestran cómo un apellido tan mediático puede ocultar heridas profundas.

El precipicio: cuándo se le vino el mundo encima

James confiesa que se encontró al borde del abismo en 2017. “Subí a un tejado con la intención de dejarme caer”, relató, refiriéndose a la noche en la que su perro Ella le devolvió las ganas de vivir. Ese instante marcó el inicio de su tratamiento, donde se diagnosticaron depresión, ansiedad y TDA. Lo más revelador: no lo pudo hacer solo. Su familia necesitó unirse para sacarlo adelante.

En esa entrevista, admite: “No estoy curado de la depresión; nunca podrás curar los problemas de salud mental…”. Una frase que desmonta falsos mitos y deja claro que la recuperación es un camino constante.

El cáncer de Kate: un golpe familiar… y un motor para hablar

En marzo de 2024, Kate Middleton reveló que recibía tratamiento contra el cáncer. Para James, ese diagnóstico fue el detonante para hablar de la salud mental en su familia. Según él, la enfermedad fue “un momento muy duro para ella y para todos nosotros”.

En su entrevista, destaca la cercanía emocional entre hermanos: Kate y Pippa incluso acudieron a sesiones de terapia con él. “Tenerlas allí significaba que sabía que estaba rodeado de personas que realmente entendían por lo que estaba pasando”. Ese gesto rompió el estigma y, además, reforzó el mensaje de que el apoyo se da sin condiciones: “Solo estar ahí es la forma más sencilla de demostrar amor”.

De la tristeza a la acción: su legado personal

James no solo habla, también actúa. Es empresario, defensor de la salud mental y amante de los animales. Su libro Meet Ella: The Dog Who Saved My Life (2024) relata cómo su perra le salvó la vida. Ella le dio un propósito cuando él estaba hundido. También ha impulsado campañas como Pets As Therapy y fundado su propio negocio de comida saludable para perros.

Casado con Alizée Thevenet y padre de un niño nacido en 2023, James proyecta hoy una estabilidad emocional renovada. A pesar de seguir lidando con sus “retos”, asegura que ha aprendido a ver lo positivo en cada día.

Un desafío al silencio: de la estigmatización al diálogo

La entrevista coincide con un momento en que figuras como Nicolas Demorand también han alzado la voz sobre la salud mental. El mensaje de James es claro: dialogar, acompañar y no juzgar. La presión por mantener una imagen perfecta, propia del mundo real, puede agravar el malestar emocional. Él mismo reconoce que sintió vergüenza, miedo a que lo llamaran “impostor”.

Reflexión final: ¿abrimos los ojos?

La historia de James Middleton es vulnerable y poderosa a la vez. Nos recuerda que, detrás de la pompa real, hay personas con batallas internas. Su testimonio humaniza a una familia acostumbrada a protocolos y sonrisas oficiales, y demuestra que la vulnerabilidad es una forma de valentía.

¿Qué puede cambiar si empezamos a hablar de salud mental sin tapujos? ¿Y si todos nos atreviéramos a pedir ayuda cuando estamos al límite? La conversación no debe quedarse en realeza.