Entrem a l'helicòpter de luxe que feia servir la reina Isabel per viatjar a Espanya

La venda de l'emblemàtic helicòpter que va acompanyar la reina Isabel II en nombrosos viatges, inclosa la seva arribada a Espanya, ha desfermat gran expectació. Aquest icònic aparell, que va formar part de la flota reial durant més d'una dècada, ara es posa a la venda per una xifra milionària. Els detalls exclusius del seu interior i la seva història són motiu d'interès per a col·leccionistes i aficionats a la reialesa.
Tot i que moltes persones coneixen el luxe dels vehicles oficials de la monarquia, poques han tingut l'oportunitat de descobrir com és realment aquest helicòpter. La seva història va més enllà de ser un simple mitjà de transport, reflectint l'elegància i l'estil que va caracteritzar la reina Isabel II. La notícia de la seva venda ha obert la porta a explorar-ne els secrets.
Un helicòpter amb història i luxe reial
L'helicòpter Sikorsky vermell de vuit places va ser el preferit de la reina Isabel II des de 2009 fins a 2022. Malgrat la seva por de volar, la monarca el va utilitzar en nombrosos viatges oficials. L'aparell va acumular més de 5.200 hores de vol, convertint-se en una peça històrica de la reialesa.
L'interior destaca pels seus seients de cuir gris i camussa que ofereixen una comoditat excepcional. La catifa blava reial, les finestres tintades i detalls com el telèfon sense fils i un rellotge de fusta en ressalten l'exclusivitat. Aquests elements reflecteixen el luxe característic dels mitjans de transport oficials.
Catalogat com a 'Aeronau de Cap d'Estat', aquest helicòpter ha tingut un únic propietari. Ara està a la venda per un preu estimat mínim de cinc milions de lliures. La seva història i estat el converteixen en una peça molt cobejada per a col·leccionistes.
La transició cap a la tecnologia ecològica a la monarquia
El rei Carles III aposta per la sostenibilitat amb l'adquisició de dos helicòpters ecològics Leonardo. Cadascun està valorat en 8,5 milions de lliures i substituirà l'icònic Sikorsky. Aquesta renovació reflecteix el compromís de la Corona amb el medi ambient i la innovació tecnològica.
Aquests nous helicòpters redueixen la petjada ambiental i aporten tecnologia avançada. La modernització suposa un pas important en l'evolució dels mitjans de transport oficials. Així, la monarquia uneix tradició amb responsabilitat ecològica.
Mentrestant, l'antic Sikorsky es converteix en una peça històrica de col·lecció. La seva venda marca el tancament d'una etapa i l'inici d'una nova era en la mobilitat reial. La combinació d'història i modernitat atrau l'interès d'experts i admiradors.
Altres vehicles reials també surten a la venda
A més de l'helicòpter, el Range Rover personalitzat de la reina Isabel II és al mercat. Aquest vehicle compta amb modificacions especials, incloent-hi esglaons i una protecció per als seus corgis. Ha recorregut gairebé 120.000 milles i és considerat una joia automobilística.
S'espera que el Range Rover arribi fins a 70.000 lliures a subhasta. La venda atrau tant col·leccionistes com amants de la història reial. El seu estat i valor sentimental el converteixen en una peça única.
Aquest vehicle ofereix una mirada íntima a la vida diària i oficial de la reina Isabel II. Juntament amb l'helicòpter, simbolitza la mobilitat d'una monarca històrica. Ambdues peces reflecteixen l'estil i evolució de la Corona al segle XXI.
L'helicòpter i el Range Rover representen molt més que simples mitjans de transport. Són testimonis vius de l'estil i vida de la reina Isabel II. Malgrat la seva por de volar, confiava en aquests vehicles per als seus desplaçaments.
La seva venda simbolitza el tancament d'un capítol històric a la Casa Reial. Els nous aparells ecològics obren una etapa marcada per la innovació i la sostenibilitat. Els detalls de l'helicòpter i del cotxe atrauen l'interès d'experts i col·leccionistes.