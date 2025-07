Surten a la llum els comptes de la Casa Reial britànica

per Duna Costa

La recent publicació dels comptes oficials de la Casa Reial britànica ha desfermat un autèntic rebombori mediàtic. Les xifres revelades han posat sota la lupa no només la institució, sinó també el contribuent, que comença a qüestionar si aquestes despeses continuen sent justificables. Veus crítiques han subratllat que, amb l’augment del Sovereign Grant, la càrrega per als ciutadans podria créixer encara més si els ingressos del Crown Estate continuen disparant-se.

El que diu l’informe financer 2024–2025 sobre els viatges

El palau de Buckingham ha fet públiques les dades de l’exercici fiscal 2024–2025. La xifra total ascendeix a 86,3 milions de lliures (aproximadament 100 milions d’euros) per a despeses institucionals.

Dins d’aquestes despeses, destaquen els 5,4 milions d’euros destinats exclusivament al transport oficial: helicòpters, avions privats, trens i vols comercials.

Es van comptabilitzar 141 vols en helicòpter , per un cost proper als 530.000 €

, per un cost proper als 530.000 € 55 desplaçaments en avió privat van suposar gairebé 700.000 €

van suposar gairebé 700.000 € El tren reial també hi va contribuir, però serà retirat el 2027 per ser massa costós

Un dels viatges més polèmics va ser la gira a Austràlia i Samoa del rei Carles III i la reina Camila, el cost de la qual es va estimar en uns 466.742 €.

Per què tanta despesa i què ha canviat?

L’increment en despeses de transport s’emmarca en un context econòmic delicat, marcat pel tractament oncològic del rei Carles III i de la princesa Catalina –tots dos reprenent compromisos oficials–, cosa que ha limitat l’agenda i augmentat els costos logístics.

A més, la Casa Reial britànica planeja modernitzar els seus protocols. El tren reial serà desmantellat el 2027, amb un estalvi estimat de més d’un milió de lliures a l’any, substituint-lo per helicòpters i transport públic. Aquesta mesura encaixa en l’estratègia de reduir emissions i pressupost.

Reaccions oficials i crítiques escoltades

Aquesta obertura financera no ha estat exempta de crítiques. Republic, un grup antimonàrquic, qüestiona la lògica d’augmentar la subvenció a la família reial només perquè els ingressos del Crown Estate s’incrementin, qualificant-ho de "bogeria".

Per la seva banda, el guardià del tresor reial, James Chalmers, va defensar la decisió del tren. Va considerar que, tot i ser una peça històrica, la renovació i modernització del protocol reflecteixen un compromís amb la sostenibilitat i adaptació.

En el comunicat emès, es destaca també el valor intangible que la monarquia aporta en termes de “soft power” i relacions diplomàtiques.

El futur del transport reial

L’eliminació possible del tren reial obre un nou capítol per a la Casa Reial britànica. Des de 2027 es preveu una flota basada en helicòpters, ús de combustibles sostenibles i vehicles elèctrics.

La modernització institucional, impulsada des del sector públic, també apunta a reduir costos en manteniment de palaus, personal i logística oficial.

L’aposta per reduir costos encaixa en una narrativa elegant i d’acord amb la crisi econòmica britànica. Tot i això, el debat entre la defensa institucional i els qüestionaments republicans està servit. I l’equilibri depèn, en gran part, de mantenir transparència