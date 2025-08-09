Entramos en el lujoso helicóptero que usaba la reina Isabel para viajar a España

La venta del emblemático helicóptero que acompañó a la reina Isabel II en numerosos viajes, incluida su llegada a España, ha desatado gran expectación. Este icónico aparato, que formó parte de la flota real durante más de una década, ahora se pone a la venta por una cifra millonaria. Los detalles exclusivos de su interior y su historia son motivo de interés para coleccionistas y aficionados a la realeza.

Aunque muchas personas conocen el lujo de los vehículos oficiales de la monarquía, pocas han tenido la oportunidad de descubrir cómo es realmente este helicóptero. Su historia va más allá de ser un simple medio de transporte, reflejando la elegancia y el estilo que caracterizó a la reina Isabel II. La noticia de su venta ha abierto la puerta a explorar sus secretos.

Un helicóptero con historia y lujo real

El helicóptero Sikorsky rojo de ocho plazas fue el preferido de la reina Isabel II desde 2009 hasta 2022. A pesar de su temor a volar, la monarca lo usó en numerosos viajes oficiales. El aparato acumuló más de 5,200 horas de vuelo, convirtiéndose en una pieza histórica de la realeza.

El interior destaca por sus asientos de cuero gris y gamuza que brindan comodidad excepcional. La alfombra azul real, las ventanas tintadas y detalles como el teléfono inalámbrico y un reloj de madera realzan su exclusividad. Estos elementos reflejan el lujo característico de los medios de transporte oficiales.

Catalogado como 'Aeronave de Jefe de Estado', este helicóptero ha tenido un único propietario. Ahora está a la venta por un precio estimado mínimo de cinco millones de libras. Su historia y estado lo convierten en una pieza muy codiciada para coleccionistas.

La transición hacia la tecnología ecológica en la monarquía

El rey Carlos III apuesta por la sostenibilidad con la adquisición de dos helicópteros ecológicos Leonardo. Cada uno está valorado en 8,5 millones de libras y sustituirá al icónico Sikorsky. Esta renovación refleja el compromiso de la Corona con el medio ambiente y la innovación tecnológica.

Estos nuevos helicópteros reducen la huella ambiental y aportan tecnología avanzada. La modernización supone un paso importante en la evolución de los medios de transporte oficiales. Así, la monarquía une tradición con responsabilidad ecológica.

Mientras tanto, el antiguo Sikorsky se convierte en una pieza histórica de colección. Su venta marca el cierre de una etapa y el inicio de una nueva era en la movilidad real. La combinación de historia y modernidad atrae el interés de expertos y admiradores.

Otros vehículos reales también salen a la venta

Además del helicóptero, el Range Rover personalizado de la reina Isabel II está en el mercado. Este vehículo cuenta con modificaciones especiales, incluyendo estribos y una protección para sus corgis. Ha recorrido casi 120.000 millas y es considerado una joya automotriz.

Se espera que el Range Rover alcance hasta 70.000 libras en subasta. La venta atrae tanto a coleccionistas como a amantes de la historia real. Su estado y valor sentimental lo convierten en una pieza única.

Este vehículo ofrece una mirada íntima a la vida diaria y oficial de la reina Isabel II. Junto al helicóptero, simboliza la movilidad de una monarca histórica. Ambas piezas reflejan el estilo y evolución de la Corona en el siglo XXI.

El helicóptero y el Range Rover representan mucho más que simples medios de transporte. Son testimonios vivos del estilo y vida de la reina Isabel II. A pesar de su miedo a volar, confiaba en estos vehículos para sus desplazamientos.

Su venta simboliza el cierre de un capítulo histórico en la Casa Real. Los nuevos aparatos ecológicos abren una etapa marcada por la innovación y la sostenibilidad. Los detalles del helicóptero y del coche atraen el interés de expertos y coleccionistas.