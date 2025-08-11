Entrem al jet privat de Paris Hilton: De qui és el regal

L'hereva torna a marcar l'agenda del “luxe pop”. Aquesta vegada no amb una bossa ni amb unes ulleres, sinó amb un avió que sembla sortit del seu propi univers estètic. Fa mesos va deixar pistes a les seves xarxes de l'interior, però ara coneixem el projecte complet i el perquè de tant rosa.
A la història de Paris Hilton hi caben clubs, documentals, DJ sets i una paraula registrada: “Sliving”. El nou jet no és un caprici improvisat. És una peça de marca, pensada per volar i per explicar una narrativa de celebritat el 2025.
Dins del jet: colibrís roses, set tons de llum i una nevera per a mascaretes
L'interior evita el kitsch fàcil. Seients de cuir amb costures a mida, moqueta amb centelleigs, panells de fusta polida i una il·luminació regulable en set gammes de rosa. Al sostre, colibrís roses.
A la galley, una nevera dissenyada per a les seves mascaretes d'ulls. Hi ha zona lounge, sis butaques executives, sofàs, tres llits i detalls de marca a cada estança. Fins i tot el seu chihuahua viatja amb llit propi.
El “toc Paris” arriba també amb la matrícula. L'aparell figura com a N11PH, una picada d'ullet evident a les seves inicials i al seu fetitxe amb l'11:11. El registre de la FAA el vincula a una societat amb seu a Santa Mònica, pràctica habitual entre propietaris de jets.
Un regal convertit en “Paris Pink”
L'avió és un Gulfstream G450 batejat “Sliv Air” i li ha regalat el seu marit, l'empresari Carter Reum, com a part d'una celebració que ja és tendència. El resultat porta un any de feina entre disseny i execució, amb set mesos de planificació i cinc de completat en una base d'Illinois.
Reum no es va limitar a comprar l'aparell: va finançar una personalització integral perquè el jet fos una extensió de la marca Paris Hilton. L'exterior llueix el to “Paris Pink”, amb lemes com “That's hot” i el nom “Sliv Air” visible fins i tot des de terra. La dissenyadora darrere del projecte és Sarah Mespelt Larrañaga, especialista en interiors i exteriors d'aviació executiva.
Quant costa volar el “glamour”? El mercat posa xifra al caprici
Un G450 nou superava els 40 milions de dòlars en el seu dia, però el mercat actual de segona mà situa les unitats entre 9 i 18 milions. A això cal sumar-hi una reforma completa i els costos anuals d'operació. La xifra final depèn de l'any, les hores i els programes de manteniment.
La confirmació a xarxes i l'efecte arrossegament
Paris ja havia ensenyat la cabina mesos enrere: mantes roses, pastís de “The Simple Life”, benvinguda gravada amb la seva veu i el hashtag #SlivAir acompanyant enlairaments a Nova York o viatges amb amigues durant el Pride. La narrativa digital és part del producte i ha disparat la conversa entre fans i mitjans.
També ha encès fòrums d'aviació, on s'analitza des de la matrícula fins a la personalització exterior, entre aplaudiments i bromes sobre el “Barbiecore” en 45 peus de cabina. Paris Hilton torna a convertir la seva vida en un llenç de marca: un jet privat rosa, un regal de Carter Reum i un interior que barreja fantasia i logística familiar. Veurem aviat una altra picada d'ullet viral des de la panxa de l'avió?