El moviment econòmic del príncep Albert que ha indignat la meitat de Mònaco

A Mònaco, la figura del príncep Albert ha estat sempre sinònim de continuïtat de la tradició del Principat i del seu pare. La seva vida pública ha estat des de sempre ocupant titulars, primer per haver estat el solter més desitjat d’Europa. Tot i que després d’ascendir al tron, la tònica de les polèmiques en què s’ha vist embolicat ha anat canviant.
Malgrat tot, Albert ha estat vist com una figura clau en l’estabilitat del petit, però poderós Principat de Mònaco. La seva imatge ha estat lligada a la diplomàcia, la transparència en el seu lideratge i el control. Però quan algú del seu cercle més proper parla més del compte, tot pot canviar.
Un acomiadament amb conseqüències inesborrables per a Albert
Claude Palmero va ser el comptable personal del príncep Albert i de la família Grimaldi durant vint anys. Tanmateix, l’any 2023, Palmero va ser acomiadat per Albert i aviat va quedar clar que l’acte era l’inici d’alguna cosa més gran. El príncep va argumentar algunes irregularitats en les gestions del comptable.
Albert el va denunciar per abús de confiança, robatori de documents i altres faltes greus. Palmero va respondre amb quaderns plens de detalls en què havia registrat tot el de les seves trobades amb el sobirà. "La seva altesa volia que no hi hagués el mínim rastre escrit possible i que el seu patrimoni fos opac", va declarar a la policia.
Segons el seu testimoni, l’objectiu era mantenir el patrimoni a l’ombra. Propietats, salaris i fons passaven per mans del comptable per no deixar empremta directa. Fins i tot va parlar d’un “apartament de solter” al seu nom perquè Charlene no se n’assabentés.
Una xarxa que esquitxa més del que s’esperava
Els documents revelats també posen el focus en altres figures de la família Grimaldi, com Charlene i Carolina. Segons les anotacions de Palmero, les despeses de la princesa consort van superar els 15 milions d’euros en només vuit anys. Tot i comptar amb una dotació oficial d’1,5 milions anuals.
Palmero assegura que va administrar fons per a persones properes a Albert. Entre elles, Nicole Coste, mare d’un dels seus fills, pagant fins i tot als treballadors de la dona amb diners del Principat. Hauria gestionat un apartament a Londres de 8,5 milions d’euros mitjançant un fideïcomís que hauria estat vigent fins al gener del 2025.
Palmero va afegir a la declaració anterior: “Revela que tenia confiança en mi, fins i tot després d’acomiadar-me; això desmunta tot el seu argument”. L’actual responsable financer del palau afirma que Palmero va actuar sense autorització. I l’acusa de ser “beneficiari econòmic” sense coneixement del príncep.
Un conflicte que no deixa indiferent
Les declaracions de Palmero fan trontollar la figura del Principat i d’Albert. El que genera dubtes i opinions trobades entre els ciutadans de Mònaco. Tenint en compte a més que el Principat va ser afegit a la llista de la Comissió Europea sobre països amb risc de blanqueig de diners.
El cas, conegut ja com el Monacogate, ha dividit el petit país. Mentre uns donen suport al príncep, altres demanen transparència total, com es va comprometre que seria quan va assumir la Corona. Aquest conflicte exposa una fissura en la figura del príncep Albert, l’autoritat del qual semblava fins ara fora de tot dubte.