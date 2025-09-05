L'entorn de Meghan Markle reconeix les últimes sospites sobre la princesa Lilibet

El príncep Harry i Meghan Markle han iniciat una nova etapa familiar després d'establir-se als Estats Units. Amb els seus dos fills, cerquen un entorn estable que combini privacitat i normalitat en la seva vida quotidiana.
En aquest context, l'atenció s'ha dirigit en diverses ocasions cap a la criança dels petits. La manera com la parella organitza la seva vida familiar ha generat comentaris, especialment per les decisions relacionades amb l'educació i el creixement d'Archie i Lilibet.
Una infància sota el focus mediàtic
Des del seu naixement el 2021, la princesa Lilibet ha despertat una gran expectació a la premsa internacional. La filla petita dels Sussex, segona neta del rei Carles III, viu una infància marcada per la notorietat dels seus pares. Cada aparició pública, foto o detall de la seva vida privada genera titulars en qüestió d'hores.
Meghan i Harry han expressat en diferents ocasions la seva preocupació per l'exposició dels seus fills. Tots dos insisteixen a protegir la intimitat familiar, encara que no sempre aconsegueixen escapar de l'interès mediàtic. Aquesta situació explica que cada rumor relacionat amb els petits es converteixi en notícia.
El cas de Lilibet no ha estat una excepció. La seva escolarització, un aspecte rutinari en qualsevol infant, ha estat objecte de teories i comentaris sense fonament. Finalment, l'entorn de Meghan Markle ha volgut tancar la qüestió i confirmar que la nena manté la mateixa rutina acadèmica.
Rumors sobre l'escolarització de Lilibet
En els darrers dies, diferents mitjans havien difós la possibilitat que Meghan i Harry haguessin canviat la seva filla d'escola. Aquesta versió es va estendre ràpidament a les xarxes socials, despertant dubtes entre qui segueix de prop la vida de la parella. La suposada decisió va ser interpretada com un nou intent de protegir la privacitat de la nena.
Tanmateix, des de l'entorn de Meghan Markle s'ha volgut aclarir la situació i posar fi a les especulacions. Fonts properes a la duquessa han assegurat que la princesa Lilibet continua al mateix centre educatiu. Segons aquestes versions, la nena ja ha començat el curs sense alteracions en la seva rutina.
La desmentida vol transmetre normalitat davant l'onada de rumors. Des de la seva residència a Montecito, la família intenta mantenir l'estabilitat dels seus fills, malgrat la constant pressió mediàtica. Lilibet segueix assistint a la mateixa escola i es troba en plena adaptació al nou any escolar.
Expectació internacional al voltant dels Sussex
L'interès per la vida de Harry i Meghan continua sent molt elevat, fins i tot després de la seva marxa de la família reial britànica. Les seves decisions personals, els seus projectes professionals i, sobretot, la criança dels seus fills desperten una curiositat constant. Aquesta atenció ha convertit el seu dia a dia en una font inesgotable de notícies.
Als Estats Units, els Sussex han construït una vida lluny de les tradicions de palau. Tanmateix, la connexió amb la monarquia britànica continua influint en la manera com es perceben els seus moviments. Per a molts, Archie i Lilibet simbolitzen el futur d'una branca independent de la família reial.