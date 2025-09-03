Meghan Markle revela un secret del seu marit que corre com la pólvora per Anglaterra

Meghan Markle ha sorprès amb una confessió que ha posat el príncep Harry al centre de la conversa. La duquessa de Sussex, sempre hàbil per combinar l'espontaneïtat amb la naturalitat en les seves aparicions, ha revelat un secret que pocs coneixien. Les seves paraules, lluny de passar desapercebudes, han corregut com la pólvora a Anglaterra i han tornat a situar la parella als titulars.
La revelació s'ha produït durant la segona temporada de With Love, Meghan, un espai culinari en què l'esposa de Harry comparteix receptes i vivències amb els seus convidats. Ha estat en aquest context distès quan l'exactriu ha confessat quin aliment no és del gust del seu marit. “Saps a qui no li agrada la llagosta? Al meu marit”, ha comentat amb un somriure al xef José Andrés.
Aquest secret ha despertat un interès especial perquè es relaciona directament amb un costum arrelat a la família reial britànica. Tal com ha recordat l'exmajordom del rei Carles, Grant Harrold, els Windsor solen evitar els mariscs pel risc d'intoxicació alimentària. Encara que Meghan no ha explicat el motiu de l'aversió de Harry, la connexió amb aquesta tradició ha donat peu a tota mena d'interpretacions.
Meghan Markle obre una finestra al dia a dia al costat del príncep Harry fora d'Anglaterra
La duquessa no ha volgut aprofundir en les raons exactes, però sí que ha deixat entreveure que l'alimentació a la família ha estat marcada per normes no escrites. Harry, que ara resideix a Califòrnia amb Meghan i els seus dos fills, segueix mantenint certs hàbits que semblen heretats de la seva vida al Palau. Aquest tipus de confidències han generat una barreja de simpatia i curiositat en l'audiència britànica, acostumada a les declaracions més solemnes de la reialesa.
No és la primera vegada que Meghan aprofita un espai públic per compartir aspectes personals del seu matrimoni. Fa tot just uns dies, a The Circuit, va parlar de com havia canviat la seva vida després de deixar la Casa Reial. Va assegurar que ara se sent més lliure per mostrar-se tal com és i que, durant la seva etapa a Buckingham, aquesta autenticitat havia quedat relegada a un segon pla.
Les anècdotes quotidianes de Meghan Markle capten l'atenció mediàtica
Les seves paraules, tant en un com en l'altre programa, confirmen l'estratègia de la duquessa de projectar una imatge propera i autèntica. Si en el passat l'hermetisme era la norma dins de la institució, ara Meghan recorre a anècdotes quotidianes per connectar amb el seu públic. I la veritat és que aquests petits detalls tenen un enorme ressò mediàtic, sobretot al Regne Unit.
El secret del príncep Harry sobre la llagosta pot semblar banal, però crida especialment l'atenció si es té en compte l'allunyament que manté amb la seva família. Que un detall gastronòmic sigui capaç de generar titulars a tot Anglaterra demostra l'atenció constant que desperta la parella. Una vegada més, Meghan Markle ha sabut com fer parlar amb una confessió senzilla que ha conquerit els espectadors.