El gest de la reina Letícia amb la seva neboda, Carla Vigo, deixa molts sense paraules

Totes les veus crítiques que en el seu dia s'alçaren contra la reina Letícia han quedat silenciades per la mateixa protagonista. La dona de Felip ha tingut un gest amb la seva neboda, Carla Vigo, que demostra la realitat de com és la seva relació.
Carla, filla de la tristament desapareguda Erika Ortiz, germana de la reina, viu una vida completament diferent de la Família Reial. El seu vincle amb la seva tieta i cosines sempre ha generat expectació, sobretot perquè ha estat la gran absent en moltes celebracions. Ara, Letícia ha fet un pas endavant demostrant quin paper exerceix a la vida de Carla.
La reina Letícia confirma com és la seva relació amb Carla Vigo
Carla Vigo va néixer a Oviedo l'any 2000. És filla d'Erika Ortiz, germana de la reina Letícia, i la seva vida va canviar dràsticament el 2007 quan la seva mare va morir. Des de llavors, la relació entre tieta i neboda sempre ha estat objecte d'especulació.
Ara, la reina Letícia ha tingut un gest amb Carla amb el qual ha deixat sense paraules tots els seus detractors. Letícia ha demostrat que la seva neboda continua exercint un paper fonamental a la seva vida. Com ho ha fet?, doncs mantenint el contacte amb Carla i preocupant-se per ella.
Algunes veus van insinuar que la reina Letícia podria haver 'desaparegut' de la vida de la seva neboda des que va morir la seva germana. Van criticar l'actitud distant i freda de la sobirana mentre Vigo admetia haver passat per moments realment complicats. Tanmateix, aquesta despreocupació que alguns han esmentat és inexistent.
La veritat és que la reina Letícia sí que és al costat de Carla i es manté al corrent del que passa a la seva vida. Això sí, ho fa en la intimitat i sense exposar la jove davant del que significa tenir llaços familiars amb la Família Reial.
Vigo s'ha convertit en un membre mediàtic de la família. Participa activament a les xarxes socials, assisteix a diversos esdeveniments i ha parlat amb la premsa als photocalls. Sempre ha mostrat respecte cap a la seva tieta i les seves cosines, mantenint-se al marge de polèmiques i debats.
Tanmateix, quan ha estat preguntada sobre la reina Letícia, Carla s'ha mostrat d'allò més sincera.
Carla Vigo confirma la situació amb la reina Letícia
La reina Letícia ha demostrat que es preocupa pel benestar de Carla i que està pendent d'ella en tot moment. De fet, la mateixa jove va confirmar davant dels mitjans si manté una relació estreta amb la seva tieta.
"Et cuida molt la reina Letícia, oi?, està pendent, vull dir", li va preguntar en una ocasió una reportera. La resposta de Carla va ser un "sí" rotund amb el qual va admetre com es preocupa la reina per ella. Fins i tot va afegir més èmfasi a la seva resposta qualificant Letícia de "gran reina".
La jove ha tingut moments difícils. Ha confessat problemes de salut mental i ha patit ansietat i altres trastorns que la van portar a estar ingressada. En aquells moments complicats, Letícia ha buscat la manera de donar-li suport sense perdre en cap ocasió el contacte amb ella.
Aquests gestos de la reina Letícia fan callar les crítiques i les veus anteriors que suggerien un desinterès cap a Carla. La relació entre ambdues no necessita grans gestos de protocol. El que és genuí es palpa a la veu de Vigo, que quan es refereix a la reina Letícia, fa servir paraules sinceres i plenes d'afecte.
"Per a mi significa la meva tieta i ja està", va recalcar Carla, deixant clar que més enllà de ser reina, amb ella té un vincle proper. Aquesta presència no passa per actes oficials; passa per gestos quotidians, per detalls que només són significatius per a qui els viu. I encara que Carla no els enumera, s'entén que està acompanyada i recolzada per la reina Letícia.