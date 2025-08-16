L'entorn de la infanta Elena anuncia una notícia polèmica sobre el rei Felip

Felip VI i la infanta Elena han compartit dècades de vida pública. Han estat junts en moments històrics, celebracions i comiats, sempre sota l'atenta mirada d'una nació. Però, com en qualsevol família, les diferències personals poden obrir distàncies que ni el protocol aconsegueix dissimular.
La imatge de proximitat entre tots dos ha estat, durant anys, un símbol d'estabilitat a la Casa Reial. Tanmateix, les darreres setmanes han deixat entreveure que no tot transcorre amb l'harmonia que es projecta des del balcó. En privat, les decisions i postures recents han provocat un refredament que sorprèn fins i tot el seu entorn més proper.
El desacord entre la infanta Elena i el rei Felip VI
En els darrers mesos, la relació entre Felip VI i el seu pare, Joan Carles I, ha patit un notable deteriorament. El rei Felip VI considera que el seu pare no està complint amb el que s'havia pactat per garantir un retorn sense polèmiques. Lluny de mantenir un perfil baix, el rei emèrit ha protagonitzat titulars amb demandes i l'anunci d'un llibre de memòries.
El rei Joan Carles I assegura que al llibre biogràfic anomenat Reconciliació hi explicarà “la seva veritat”. Això inquieta profundament el rei Felip VI, ja que considera que la publicació danyarà la imatge de la institució, sense importar el contingut exacte. Per això, ha intentat durant mesos dissuadir el seu pare de continuar endavant, sense aconseguir resultats.
La infanta Elena pren partit i s'allunya de Felip VI
Enmig d'aquesta situació, la infanta Elena s'ha alineat de manera clara amb el seu pare. Creu que explicar la seva versió és el millor per a ell i que fer-ho és un acte de justícia personal. El seu suport ha estat constant, convertint-se en una de les impulsores de la publicació.
Aquesta postura ha generat tensió amb Felip VI, que percep el gest com un risc per a l'estabilitat de la monarquia. Les diferències han desembocat en discussions i en un distanciament que, segons fonts properes, ha arribat al silenci total. El que abans era complicitat, avui sembla convertir-se en un terreny ple de cautela i reserves.
En un moment d'alta exposició mediàtica, aquesta divisió familiar afegeix un nou repte per a la Casa Reial. El desenllaç, amb la publicació del llibre a l'horitzó, podria marcar un abans i un després en la relació dels germans. Mentrestant, el públic i la premsa observen, a l'espera de quin serà el següent moviment.