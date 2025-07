Emotiu comiat de Carme Ruscalleda a Toni Cruz

La inesperada mort de Toni Cruz —reconegut creador de programes icònics com Operación Triunfo i Crónicas Marcianas— ha sacsejat el panorama mediàtic. Carme Ruscalleda, la cèlebre xef amb set estrelles Michelin, va compartir recentment a Instagram un missatge carregat d’emoció i gratitud cap a Cruz, revelant una connexió més profunda entre dues figures emblemàtiques de l’entreteniment i la cultura.

Tot i que tots dos pertanyen a àmbits diferents, els seguidors i la premsa del cor han detectat una empatia mútua forjada al llarg d’anys d’admiració professional i valors compartits.

El llegat televisiu de Toni Cruz

L’11 de juliol passat, Toni Cruz va morir a 78 anys, deixant una empremta inesborrable a la televisió espanyola. A més de la seva faceta com a productor, va ser una figura clau en la creació del trio humorístic-musical La Trinca el 1969 i cofundador de Gestmusic, la productora darrere de formats d’èxit com Operación Triunfo, Crónicas Marcianas i Mira quién baila, així com de Reset TV el 2012.

| TV3, XCatalunya

Al llarg de la seva trajectòria, Cruz va ser guardonat amb diversos premis Ondas, la prestigiosa Creu de Sant Jordi el 2019, i va exercir un paper important dins l’estructura audiovisual del FC Barcelona, fins a convertir-se en director de Barça One.

L’homenatge íntim de Carme Ruscalleda

A Instagram, Carme Ruscalleda va publicar una imatge —un fotograma en blanc i negre mostrant Toni Cruz en un moment reflexiu— acompanyada d’un missatge que exalta “el camí recorregut junts, el respecte i la inspiració mútua” entre dos creadors que, tot i treballar en camps diferents, coincidien en la defensa de la cultura i la creativitat.

El post, que ràpidament va generar centenars de comentaris emotius, reflecteix no només l’admiració de Ruscalleda per la figura de Cruz, sinó també la seva pròpia sensibilitat a l’hora de reconèixer públicament l’impacte del seu llegat. Les paraules de la xef, amb un to optimista i carregat de gratitud, contrasten amb la fredor típica de molts homenatges, i racionalitzen el que va sentir com una pèrdua personal.

| ACN

Veus oficials i repercussió pública

El FC Barcelona es va sumar a l’homenatge amb un comunicat expressant el seu “més sentit condol” i reconeixent el “suport, creativitat i influència” de Cruz al club. Així mateix, des de l’àmbit polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va recordar que “moltes generacions vam créixer amb la Trinca com a banda sonora; el seu humor va marcar el futur del país”.

A les xarxes socials, figures del món de l’entreteniment, com Nina, la gastronomia i la política van elogiar el sincer comiat de Ruscalleda, ressaltant la seva capacitat per honorar-lo sense caure en el melodrama. El seu missatge va ser percebut com una mostra de respecte autèntic, capaç d’emocionar tant el públic general com el professional.

Context i sensibilitat a la premsa del cor

La connexió entre tots dos no és fruit d’un romanç o d’una anècdota sensacionalista. Es tracta d’una trobada de vocacions: Cruz, un mestre de la pantalla petita, i Ruscalleda, una ambaixadora de l’alta cuina. Aquestes expressions públiques d’afecte i respecte professional són cada cop més valorades dins el periodisme rosa, que cerca històries reals i emocionals sense traspassar les fronteres del morbo o l’especulació.