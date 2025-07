Nina emociona tot Catalunya parlant de Toni Cruz: 'Em va canviar...'

per Mireia Puig

La mort de l'estimat productor i cantant Toni Cruz ha commogut profundament el món de l'espectacle català, però poques reaccions han generat tanta emoció com la de Nina, cantant i actriu catalana. El seu testimoni, compartit al programa Via Lliure de RAC1, ha tocat el cor de tota Catalunya.

D'admiradora juvenil a col·laboradora propera

La relació entre Nina i Toni Cruz va començar de manera peculiar. D'adolescent, a la seva localitat natal, Pineda de Mar, Nina va quedar fascinada després d'assistir a una actuació de La Trinca, grup format per Toni Cruz, Josep María Mainat i Miquel Àngel Pasqual.

Tan gran va ser l'impacte que va arribar a estar malalta una setmana per l'emoció generada per aquell espectacle. Ella mateixa va confessar que no es considera mitòmana, però "amb ells era diferent".

El destí va voler anys després que Nina deixés de ser una simple fan per convertir-se en col·laboradora estreta de Toni Cruz. Primer van coincidir en projectes per a TV3 i després, de manera decisiva, Cruz la va seleccionar per dirigir l'Acadèmia d'Operació Triomf. Un projecte que va marcar la carrera professional i la vida personal de Nina, atorgant-li una visibilitat extraordinària a tot Espanya.

La humanitat de Toni Cruz darrere dels escenaris

En les seves declaracions recents, Nina ha ressaltat especialment la gran qualitat humana de Toni Cruz. “Era un home que feia sentir tothom part essencial de l'engranatge. No abandonava mai un escenari fins a assegurar-se que l'artista se sentia còmode”, va comentar emocionada Nina. Aquesta proximitat i preocupació genuïna pel benestar de qui treballava amb ell va deixar empremta en tots els que van compartir projectes amb Cruz.

La cantant també ha volgut destacar com Cruz sempre va prioritzar la creativitat i el rigor professional en tots els seus projectes. "Durant dècades va aportar originalitat i qualitat no només a TV3, sinó també a grans cadenes espanyoles, quelcom que no és menor en el context audiovisual actual", va ressaltar.

L'agraïment etern de Nina a Toni Cruz

La veu de Nina, marcada per l'emoció, va finalitzar la seva entrevista amb paraules que resumeixen clarament l'impacte personal i professional que Toni Cruz va tenir en ella: “No hi ha entrevista en què no agraeixi a Toni i a Mainat que em vinguessin a buscar per a OT. Avui més que mai, gràcies”

Aquestes paraules de reconeixement cap a Toni Cruz no només reflecteixen l'agraïment profund de Nina, sinó també el de tot un sector artístic que avui plora la pèrdua d'un autèntic innovador i constructor de somnis televisius.