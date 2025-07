La quantitat de diners que cobra Sofia de Borbó... i no se sap el motiu

La lupa pública sobre la Casa Reial espanyola mai descansa, i menys encara quan es tracta de les seves finances. Cada gest, cada despesa i cada assignació s'analitzen amb un detall mil·limètric per una ciutadania que exigeix transparència.

En aquesta ocasió, el focus s'ha desplaçat cap a la filla menor dels Reis espanyols, la infanta Sofia, una figura que, fins ara, havia mantingut un perfil molt més discret que el de la seva germana, la Princesa d'Astúries. Un nou informe periodístic ha encès la metxa de la controvèrsia en desvelar la suposada i generosa quantitat que rebria mensualment dels seus pares, un tema espinós que navega en les turbulentes aigües que separen el que és públic del que és privat.

La polèmica ha esclatat i la pregunta ressona amb força: rep la infanta Sofia un "sou" que la situa en una posició privilegiada davant la majoria dels joves de la seva edat?

| Casa Real, XCatalunya

Una xifra que supera el salari mitjà espanyol

La informació que ha desfermat l'enrenou, procedent d'una publicació d'El Nacional, apunta que la infanta Sofia de Borbó rebria una assignació que ronda els 30.000 euros anuals. Desglossada, aquesta quantitat es traduiria en uns 2.500 euros mensuals, una xifra que, tot i que no prové d'una partida oficial dels Pressupostos Generals de l'Estat destinada a ella, ha generat un intens debat.

El motiu és evident: aquesta quantitat no només és considerable per a una jove de la seva edat que continua la seva formació, sinó que se situa per sobre del salari mitjà a Espanya, que les últimes estadístiques fixen al voltant dels 1.988 euros bruts al mes.

És crucial entendre que no es tracta d'un sou institucional. Oficialment, ni la princesa Leonor ni la infanta Sofia figuren en la distribució pressupostària de la Casa Reial. Tanmateix, la controvèrsia no rau en l'origen oficial, sinó en el privat. Es dona per fet que aquesta assignació provindria directament de la butxaca dels Reis Felip i Letícia, que sí que tenen un sou públic. Aquest matís és el que alimenta totes les especulacions i obre un debat complex sobre la naturalesa d'aquests fons.

L'origen dels fons i el silenci de la Zarzuela

Per entendre el context, cal mirar els comptes oficials de la Casa del Rei. El pressupost anual, que s'ha mantingut congelat en 8,43 milions d'euros, detalla que només tres membres de la Família Reial reben una assignació directa: el rei Felip VI (269.296 euros el 2024), la reina Letícia (148.105 euros) i la reina Sofia (121.186 euros). De la quantitat que correspon al monarca, aquest disposa "lliurement" per al sosteniment de la seva família.

| Lecturas

És d'aquesta partida d'on surten les despeses de formació de les seves filles, com les 74.000 lliures esterlines (uns 82.000 euros) que ha costat el batxillerat de la infanta al UWC Atlantic College de Gal·les.

És precisament aquesta "lliure distribució" la que permet als Reis assignar una paga a les seves filles. Tanmateix, la manca de transparència sobre aquestes quantitats privades, l'origen últim de les quals és l'erari públic, és el que incomoda. Mentrestant, el Palau de la Zarzuela manté, com és habitual en aquests assumptes, un silenci sepulcral, deixant que el debat creixi als mitjans i al carrer sense oferir un aclariment oficial que tanqui la polèmica. Aquesta estratègia d'opacitat, heretada de temps passats, sembla que ja no funciona en una societat que demana comptes clars.

Un debat recurrent que esquitxa la infanta

Aquest tipus d'informacions no són noves. La diferència ara és que la infanta Sofia ja és major d'edat i es troba en una etapa de més exposició pública, seguint els passos de la seva germana Leonor.

La notícia sobre la seva assignació privada ha reactivat el debat a les xarxes socials, on les opinions es polaritzen. D'una banda, hi ha qui ho considera un assumpte estrictament familiar i privat, argumentant que qualsevol pare amb aquesta capacitat econòmica faria el mateix. D'altra banda, una majoria critica la quantitat per desproporcionada i per ser un reflex de l'abisme que separa la monarquia de la realitat econòmica de milers de famílies.