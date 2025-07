'Com si fos ahir' del 15 de juliol: El Jordi s'endú una sorpresa amb el pis de s'Agaró

El capítol de Com si fos ahir del dimarts 15 de juliol arriba amb tensions amoroses, fracassos inesperats i noves oportunitats, mentre la sèrie s’acosta a l’emocionant final de temporada que tindrà lloc aquest diumenge 19.

En una primera trama, la Cristina viu moments complicats emocionalment, encara marcada pel desencís i el dolor que li ha provocat la seva relació amb l’Eugeni. Però ell, lluny de donar-ho tot per perdut, continua insistint, disposat a demostrar-li que encara pot salvar-se el que hi havia entre ells.

Aquest esforç persistent fa que la Cristina comenci a dubtar de les decisions preses fins ara. Però finalment la raó s’imposa i dóna la relació per acabada de forma definitiva. La Gemma li dóna suport i li diu que ha actuat correctament.

| TV3, XCatalunya, perets de Getty Images

Sorpresa amb el Jordi

Mentrestant, el Jordi, que durant les últimes setmanes ha estat jugant fort per quedar-se amb l’apartament de s’Agaró amb males arts, veu com el seu pla comença a ensorrar-se davant dels seus ulls. Després d’haver-se mostrat molt confiat, gairebé arrogant, davant la colla, ara s’enfronta a un possible fracàs públic i dolorós. No sabem quin, però potser la seva còmplice l’ha enganyat.

Però encara hi pot haver alguna esperança: quan tot sembla perdut, podria sorgir una oportunitat inesperada que li permetés recuperar almenys una part del que havia planejat. També parlarà amb l’Eva i la Gina per dir-los que elles també es van portar malament amb ell pel tema del lloguer i que aquesta ha estat la seva revenja.

L'Hèctor i l'Ivan decideixen començar de 0

Al mateix temps, l’Ivan i l’Hèctor comencen a reconstruir la seva amistat, després d’una etapa marcada per la desconfiança, els retrets i els secrets. Ara, disposats a superar el passat, inicien una nova etapa basada en l’honestedat i la confiança mútua.

| TV3, XCatalunya

Abans, però, l’Ivan parla amb la Sílvia (Montse Germán) que, una vegada més, li obre els ulls. La setmana serà moguda per l'Ivan. Recordeu les misterioses trucades que rep? Doncs durant la setmana, i molt especialment al capítol de final de temporada, hi haurà novetats.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 15 de juliol de 2025?

El segon episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Tindrà una durada de quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.