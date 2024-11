Emotiu missatge de Gemma Cuervo, Mari Tere a 'La que s'avecina', per la DANA

Les últimes setmanes, la DANA ha deixat un rastre de destrucció a diverses regions d'Espanya, especialment a la Comunitat Valenciana, on les intenses pluges han causat inundacions, danys materials i centenars de morts i de persones desaparegudes. Davant d'aquesta tragèdia, nombrosos famosos han mostrat el seu suport i la seva solidaritat cap als afectats, enviant missatges d'alè i empatia. Entre ells, destaca Gemma Cuervo, actriu d'àmplia trajectòria i coneguda especialment pel seu paper de Mari Tere a la popular sèrie La que se avecina. L'actriu ha expressat el seu afecte cap a València, enviant un missatge emotiu ple d'amor i esperança als que han patit les conseqüències d'aquest fenomen climàtic.

Gemma Cuervo, una figura estimada a la televisió espanyola, ha mostrat diverses vegades el seu aferrament a València, una ciutat que, segons les seves paraules, li ha brindat grans moments al llarg de la seva carrera. En el seu missatge, Cuervo va destacar la importància de la unitat i la solidaritat en temps difícils, i va esmentar especialment els joves que, des del primer moment, es van desplaçar a la zona afectada per col·laborar en les tasques d'ajuda i recuperació. L'actriu també va fer un reconeixement als grans, que necessiten especial atenció en aquests moments complicats. "El poble espanyol s'ha unit i junts es veu perfectament que som millors. Junts ens ajudem, junts estimem, junts podem portar un sacrifici enorme", va expressar Cuervo en el seu missatge.

El seu missatge, carregat d'emotivitat, no només es va dirigir als afectats, sinó també a aquells que participen activament en la reconstrucció de les zones afectades. Gemma Cuervo va assegurar que, malgrat les dificultats, el seu amor per València segueix intacte i que continuarà apropant-se a aquesta terra que tant li ha donat. "He tingut sempre molt amor a València i he estat moltes vegades, he treballat moltes vegades als vostres teatres i he estat molt feliç amb vosaltres", ha declarat. L'actriu també va voler transmetre un missatge d'esperança, confiant que València tornarà a ser la ciutat extraordinària que ha captivat tantes persones al llarg del temps.

Tornada somniada i truncada

Cuervo, en el seu paper de Mari Tere a La que se avecina, va conquistar milions d'espectadors amb el seu carisma i el seu estil inconfusible, convertint-se en una de les actrius més estimades de la televisió espanyola. Tot i això, més enllà de la pantalla, el seu gest cap als afectats per la DANA demostra la seva proximitat i el seu genuí interès per les persones que l'han seguit i han donat suport durant la seva carrera. En acabar el missatge, Cuervo va reiterar el seu amor i compromís cap a València, assegurant que, encara que el present sigui complicat, el futur portarà de tornada la grandesa d'aquesta terra. "Ja serà una altra vegada aquesta València extraordinària que el món sencer ha passat per ella", ha afegit.

Gemma Cuervo va ser part de l'elenc de La que se avecina les quatre primeres temporades, deixant una empremta notable i convertint-se en una de les preferides de l'audiència. S'havia especulat sobre el seu possible retorn en la nova entrega de la sèrie, la quinzena, on tornaran alguns dels personatges mítics. Tot i això, finalment no passarà així i no podrem tornar a gaudir dels bufons i divertits moments que ens va brindar Mari Tere. Almenys, de moment.