Les peticions de Letícia Ortiz a un hotel

Letícia Ortiz mai no ha estat una figura exempta de controvèrsia. El seu pas de periodista a reina consort d'Espanya ha estat marcat per canvis dràstics, decisions discutibles com la postura respecte al protocol real, i un caràcter que molts consideren complex i poc flexible. Des que 'va fitxar' per la família reial, Letícia ha demostrat tenir un enfocament ferm pel que fa a les seves preferències personals, cosa que s'ha traduït, sovint, en un estil de vida que frega el que és extravagant. Això s'ha fet especialment evident en algunes de les seves demandes a hotels, com va passar recentment durant els Premis Princesa d'Astúries a Oviedo.

Les demandes de Letícia a Oviedo

Durant els recents Premis Princesa d'Astúries, Letícia Ortiz va protagonitzar un nou capítol de la seva ja coneguda llista d'exigències. Encara que habitualment la família reial s'allotja a l'Hotel de la Reconquesta d'Oviedo, Letícia va preferir no seguir aquest costum i va triar un altre establiment, però no sense especificar abans una sèrie de condicions molt particulars. Aquestes peticions deixen clara la seva preocupació per l'entorn on s'allotja, com ara una decoració minimalista, mobiliari específic i control rigorós de la temperatura, algunes de les quals han arribat a ser catalogades com a capricis de diva.

La reina va sol·licitar que l'hotel seleccionat complís una sèrie de condicions molt específiques: des de detalls relacionats amb la seguretat fins a la decoració i el tipus de mobiliari que s'havia de trobar a les habitacions. No es tracta només de garantir la seguretat, una cosa comprensible en una figura pública del seu calibre, sinó de requeriments que freguen el luxe desmesurat. Fonts properes a l'establiment van confirmar que Letícia va exigir que la seva habitació tingués una decoració minimalista, sense colors vistosos i amb un ambient perfectament controlat quant a temperatura i humitat.

El caràcter de Letícia: Darrere de les peticions

Aquestes demandes no són aïllades i revelen molt del caràcter de la reina consort. En el passat, Letícia ha exigit canvis en esdeveniments oficials, com ara la reubicació de convidats o modificacions en el protocol, per assegurar-ne la comoditat. Letícia sempre ha demostrat tenir un control absolut sobre el seu entorn, cosa que la diferencia de la resta de la família reial. Mentre que altres membres de la família semblen més disposats a adaptar-se a les circumstàncies, Letícia busca sempre la perfecció, encara que això impliqui desafiar alguns costums de la institució. Aquesta actitud ha provocat nombrosos rumors sobre el seu paper a la Casa Reial i sobre com les seves exigències no sempre són ben rebudes pels que treballen per a la monarquia.

La reina també hauria demanat una estricta selecció dels aliments que se servirien durant la seva estada. Tot, des de l'esmorzar fins al sopar, havia de complir certes especificacions dietètiques que ella considera imprescindibles per mantenir la seva figura i la seva salut.

Se la considera una diva, en el mal sentit de la paraula

Les peticions de Letícia a l'hotel d'Oviedo han causat cert malestar, tant pel que fa al personal de l'establiment, que va haver d'adaptar-se a les seves exigències, com entre aquells que segueixen de prop els passos de la família reial, generant comentaris crítics a la premsa i xarxes socials. La percepció que Letícia es comporta com una "diva" no és una cosa nova. Des dels seus primers dies com a reina consort, se l'ha criticat per la seva actitud distant. A més, també cal tenir en compte l'excessiu control que exerceix sobre les seves filles, cosa que contrasta amb el que passa en altres monarquies europees.