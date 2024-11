La contundent resposta de Gerard Piqué als crítics: 'Entenc que...'

Gerard Piqué ha estat a l'ull de l'huracà des que la seva separació de Shakira es fes pública. La ruptura amb la famosa cantant colombiana ha estat el detonant d'una onada de crítiques, rumors i especulacions sobre la vida personal i professional. A això se suma la seva agitada situació laboral, amb la presidència de l'empresa Kosmos i l'organització de la Kings League, que el mantenen a la palestra mediàtica. Mentrestant, Shakira també ha bregat amb l'impacte de la separació i n'ha posposat la gira. Això ha alimentat les especulacions i ha augmentat la pressió mediàtica sobre tots dos. Tot i això, lluny de quedar-se callat, Piqué ha sortit al pas amb una contundent resposta cap als seus crítics, deixant clar el seu punt de vista i el camí que ha decidit prendre.

La situació actual de Gerard Piqué: Entre negocis i polèmiques

Des que va penjar les botes com a futbolista professional, Gerard Piqué ha dedicat el seu temps a les seves múltiples empreses i projectes. Com a president de Kosmos, ha dut a terme iniciatives relacionades amb l'esport i l'entreteniment, com l'organització de la Copa Davis - encara que li van retirar la concessió - i ha estat un dels principals impulsors de la Kings League, una competició de futbol que ha triomfat entre el públic jove.

Tot i això, aquesta exposició constant ho ha posat a la mira dels crítics, que l'acusen de ser més mediàtic que empresari, i de no haver sabut mantenir la discreció que s'espera d'algú del seu perfil.

A més, la ruptura amb Shakira, i tot el que ha vingut després, ha afectat no només la seva imatge pública sinó també la percepció que es té de la faceta professional. Molts han qüestionat les seves decisions, tant personals com empresarials, i no han dubtat a assenyalar-ne els errors. Però Gerard Piqué no ha eludit aquestes crítiques i ha decidit enfrontar-les de forma directa, concedint entrevistes en què es mostra tranquil i segur de les seves eleccions.

'Entenc que...': La resposta de Piqué als seus crítics

En una entrevista recent amb CNN, Gerard Piqué s'ha mostrat ferm davant dels qüestionaments i ha llançat una frase que no ha trigat a viralitzar-se: 'Entenc que la meva vida hagi generat tot aquest soroll, però no visc per complaure els altres'. Aquesta declaració ha deixat clar que l'exfutbolista està disposat a seguir endavant amb els seus projectes sense parar gaire atenció a les crítiques. Piqué ha insistit que les seves decisions han estat preses pensant en el seu benestar i en el de la família, i que no té intenció de viure segons les expectatives alienes.

"Jo sempre he estat tranquil. Al final, la veritat o el que passa o passa no està explicat de la manera que ha estat. Això no ho puc controlar, el millor és que al final estigui envoltat dels meus, de la meva família, els meus amics, de les persones que de debò et coneixen, saben com ets i què fas, i això em dóna molta tranquil·litat", ha rematat l'exfutbolista.

Aquesta postura ha estat aplaudida per molts dels seus seguidors, que veuen Piqué algú que es manté fidel a si mateix, sense deixar-se portar per l'opinió pública. Tot i això, també hi ha hagut els que consideren que la seva actitud és desafiant i poc empàtica, especialment en un moment en què la seva exparella, Shakira, està passant per un període complicat i ha hagut de posposar la seva gira per al proper any. La resposta de Piqué sembla marcar una línia divisòria entre aquells que li donen suport incondicionalment i els que segueixen qüestionant cada pas que fa.