Mediaset anuncia una gran notícia per als fans de 'La que se avecina'

No hi ha cap dubte que una de les grans comèdies per antonomàsia de la televisió espanyola és La que se avecina. Als 186 capítols que han emès fins ara han omplert les llars espanyoles d'humor i entreteniment. I mantenir-se tantíssim temps, des del 2007, al cim no és producte de la casualitat. Per alguna cosa són la comèdia més longeva i amb més èxit de la història de la nostra tele.

I ara Mediaset ha brindat una gran notícia per a tots els seguidors de la popular sèrie espanyola; continuarà amb dues temporades addicionals, les número 16 i 17, programades per produir-se el 2025 i 2026. Aquest anunci arriba pocs dies abans de l'estrena de la temporada 15, fixat per al 18 de novembre, generant gran expectativa entre els fans i consolidant l'èxit de la sèrie. Podria veure's íntegra a Prime Video des d'aquell dia i després en obert, a telecinco, aniran emetent capítol a capítol.

Ho farà amb el dubte de si tornarà a escena un José Luis Gil que, recordem-ho, s'ha hagut d'absentar de les últimes entregues després de patir un ictus. Això sí, malgrat que va arribar a assolir cotes de gravetat, sembla que el seu estat està millorant notablement i, per tant, no es descarta que pugui retornar a la sèrie. Tot ho marcarà, evidentment, l'evolució del seu estat de salut.

Volen continuar fent història

La que se avecina és coneguda pel seu humor irreverent i per retratar, de manera satírica, la vida quotidiana d'una comunitat de veïns. Des del seu debut el 2007, la sèrie s'ha convertit en un fenomen de la televisió a Espanya, i els seus personatges han aconseguit gran popularitat. Mediaset ha decidit apostar per més temporades davant la fidelitat de la seva audiència i el continu èxit en audiència i plataformes de streaming.

En aquesta nova etapa, La que se avecina ha incorporat canvis significatius en la seva narrativa i elenc, cosa que ha contribuït a mantenir fresc l'interès del públic. La producció s'ha adaptat als temps, s'han renovat trames i s'han explorat situacions actuals sense perdre l'esperit còmic que la caracteritza. A més, l'estrena en plataformes digitals com Prime Video ha ampliat la seva audiència, permetent que noves generacions descobreixin la sèrie.

"Volem seguir fent història amb 'La que se avecina'", proclamava, Alberto Caballero, un dels directors de la sèrie. Després, Ricardo Carbonero, director de Primer Video a Espanya i Portugal, deia: "'La que se avecina" és sens dubte una de les sèries més icòniques i demandades del nostre país, per això estem encantats de poder oferir en exclusiva als clients de Prime Video no només una, sinó dues noves temporades, i que l'audiència segueixi descobrint noves històries de la mà dels seus personatges favorits".