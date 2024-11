Emotivo mensaje de Gemma Cuervo, Mari Tere en 'La que se avecina', por la DANA

En las últimas semanas, la DANA ha dejado un rastro de destrucción en varias regiones de España, especialmente en la Comunitat Valenciana, donde las intensas lluvias han causado inundaciones, daños materiales y centenares de fallecimientos y de personas desaparecidas. Ante esta tragedia, numerosos famosos han mostrado su apoyo y solidaridad hacia los afectados, enviando mensajes de aliento y empatía. Entre ellos, destaca Gemma Cuervo, actriz de amplia trayectoria y conocida especialmente por su papel de Mari Tere en la popular serie La que se avecina. La actriz ha expresado su cariño hacia Valencia, enviando un emotivo mensaje lleno de amor y esperanza a quienes han sufrido las consecuencias de este fenómeno climático.

Gemma Cuervo, una figura querida en la televisión española, ha mostrado en varias ocasiones su apego a Valencia, una ciudad que, según sus palabras, le ha brindado grandes momentos a lo largo de su carrera. En su mensaje, Cuervo destacó la importancia de la unidad y la solidaridad en tiempos difíciles, mencionando especialmente a los jóvenes que, desde el primer momento, se desplazaron a la zona afectada para colaborar en las labores de ayuda y recuperación. La actriz también hizo un reconocimiento a los mayores, quienes necesitan especial atención en estos momentos complicados. "El pueblo español se ha unido y juntos se ve perfectamente que somos mejores. Juntos nos ayudamos, juntos amamos, juntos podemos llevar un sacrificio enorme", expresó Cuervo en su mensaje.

Su mensaje, cargado de emotividad, no solo se dirigió a los afectados, sino también a aquellos que están participando activamente en la reconstrucción de las zonas afectadas. Gemma Cuervo aseguró que, a pesar de las dificultades, su amor por Valencia sigue intacto y que seguirá acercándose a esta tierra que tanto le ha dado. "He tenido siempre mucho amor a Valencia y he estado muchas veces, he trabajado muchas veces en vuestros teatros y he sido muy feliz con vosotros", declaró. La actriz también quiso transmitir un mensaje de esperanza, confiando en que Valencia volverá a ser la ciudad extraordinaria que ha cautivado a tantas personas a lo largo del tiempo.

Regreso soñado y truncado

Cuervo, en su papel de Mari Tere en La que se avecina, conquistó a millones de espectadores con su carisma y su estilo inconfundible, convirtiéndose en una de las actrices más queridas de la televisión española. Sin embargo, más allá de la pantalla, su gesto hacia los afectados por la DANA demuestra su cercanía y su genuino interés por las personas que la han seguido y apoyado durante su carrera. Al finalizar su mensaje, Cuervo reiteró su amor y compromiso hacia Valencia, asegurando que, aunque el presente sea complicado, el futuro traerá de vuelta la grandeza de esta tierra. "Ya será otra vez esa Valencia extraordinaria que el mundo entero ha pasado por ella", añadió.

Gemma Cuervo fue parte del elenco de La que se avecina en las cuatro primeras temporadas, dejando una huella notable y convirtiéndose en una de las preferidas de la audiencia. Se había especulado sobre su posible retorno en la nueva entrega de la serie, la decimoquinta, donde regresarán algunos de los personajes míticos. Sin embargo, finalmente no ocurrirá así y no podremos volver a disfrutar de los coquetos y divertidos momentos que nos brindó Mari Tere. Al menos, de momento.