Emoció a 'Y ahora Sonsoles' per la confessió de Pilar Vidal sobre el seu físic

El programa Y ahora Sonsoles ha viscut un dels seus moments més emotius. Pilar Vidal ha compartit amb els espectadors una confessió molt personal. Ha parlat, per primera vegada de manera tan oberta, sobre la persona que l'està ajudant a canviar de físic i sobre la seva lluita amb el pes.
A Espanya han arribat els anomenats "vigilants familiars contra l'obesitat". Aquesta figura, també coneguda com a sponsor, ha estat importada dels Estats Units. La seva funció és acompanyar una persona que intenta aprimar-se i serveix perquè no perdi la motivació, la constància ni el focus.
Pilar Vidal ha decidit unir-se a aquesta tendència i ha nomenat el seu pare, Pepe, com el seu vigilant familiar. Ha explicat que no s'ha sentit capaç de fer-ho sola: "No tenia força de voluntat", ha confessat. Per això, ha demanat ajuda.
Pilar Vidal presenta per sorpresa el seu pare a Y ahora Sonsoles
Pepe ha acceptat encantat i l'ha acompanyada a tot arreu. Li ha recordat què ha de fer per seguir la rutina i ha estat al seu costat, sense condicions. "Torna a cuidar-me com si fos un nadó", ha dit Pilar entre llàgrimes.
El testimoni de Pilar Vidal ha emocionat tant el públic com els col·laboradors perquè ha confessat que la seva relació amb el menjar ha estat difícil des de sempre. Ha tingut complexos des de petita. Ha pensat que ningú l'estimaria pel seu físic però ara ha decidit canviar.
Pilar Vidal ha volgut deixar clar que no ho fa per estètica i ha explicat que la seva decisió té a veure amb la salut. "Un canvi físic ha de partir d'una convicció personal. No per agradar als altres", ha assegurat amb fermesa.
Durant la seva intervenció, el seu pare també ha parlat i ha confessat quant ha patit per ella. "He patit molt. Marxaré quan ella em digui que me'n vagi, però tornaré per no descuidar-la", ha afirmat, visiblement emocionat.
Pilar Vidal confessa a Y ahora Sonsoles que vol canviar per un tema de salut
Pilar ha agraït el seu suport. Ha reconegut que ell ha estat el seu pilar en aquesta etapa. Ha insistit que necessita sentir-se forta i cuidada.
La sinceritat de Pilar ha tocat el cor de tothom al plató de Y ahora Sonsoles. Ha mostrat el seu costat més humà i vulnerable. Ha recordat que qualsevol transformació comença des de dins.
El seu testimoni ha estat un exemple de valentia. També d'amor familiar. I ha deixat clar que mai és tard per cuidar-se i començar de nou.