Filtren novetats importants del procés judicial d'Anabel Pantoja i David Rodríguez

Aquest dilluns, Telecinco ha estrenat el seu nou programa de tardes, El tiempo justo, i la cadena ha llançat aquest format després de la recent cancel·lació de TardeAR. En la seva primera emissió, el programa ha sorprès en abordar un dels casos més delicats del cor nacional. Es tracta del cas que han afrontat durant mesos Anabel Pantoja i David Rodríguez.
Els col·laboradors del programa han recordat el que va passar al gener. Aquell mes, l'Anabel i en David van portar la seva filla, l'Alma, a un hospital a Canàries, on el centre va activar un protocol de maltractaments. Des de llavors, la parella ha intentat demostrar la seva innocència i durant aquests mesos, tots dos han lluitat per netejar el seu nom i deixar clar que mai han maltractat la seva filla.
Avui, Antonio Rossi ha revelat novetats clau sobre el cas. El periodista ha compartit que “la jutgessa sobreseirà el cas de manera provisional”; aquesta informació ha estat confirmada per l'equip legal de l'Anabel i en David. “Els seus advocats, dimarts passat, els van dir que la jutgessa sobreseirà el cas de manera provisional”, ha reiterat Rossi.
Ningú esperava l'última hora del cas d'Anabel Pantoja i David Rodríguez
Tot i que la notícia ha estat rebuda amb alleujament, també han arribat noves recomanacions perquè els advocats d'Anabel Pantoja i David els han aconsellat abandonar Canàries. Segons ha explicat Rossi, l'informe presentat contra en David ha estat molt agressiu. “Si l'hospital que farà el seguiment és el mateix que ha presentat la denúncia, el millor per a ells seria marxar de Canàries”, ha dit l'Antonio.
Tot i que no ha acabat completament perquè la jutgessa ha dictat un sobreseïment provisional. Això implica que el cas no quedarà tancat definitivament fins d'aquí a sis anys.
Durant cinc d'aquests anys, s'ha sol·licitat un seguiment mèdic de la menor. Aquest seguiment l'ha de fer un hospital de confiança, una cosa difícil si continuen residint al mateix lloc.
Anabel Pantoja i David Rodríguez estan feliços amb la notícia
L'Anabel i en David han rebut aquestes novetats amb gran alleujament. Segons l'equip del programa, la parella ha mostrat la seva felicitat després de conèixer la decisió de la jutgessa. La possibilitat de refer la seva vida en una altra comunitat es presenta ara com una oportunitat de començar de nou.
L'estrena de El tiempo justo no ha pogut ser més impactant. Ha ofert informació exclusiva i ha retornat l'esperança a una família que ha viscut mesos molt durs.