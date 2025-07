El motiu pel qual una convidada de 'Y ahora Sonsoles' no vol fer olor de Pilar Vidal

per Daniel H. Marín

María Asunción ha sorprès aquest dilluns al plató de Y ahora Sonsoles. La seva història ha impactat tothom perquè des de fa 12 anys, pateix una malaltia invisible: sensibilitat química múltiple. Una malaltia per la qual no vol olorar ningú de l'equip, ni Pilar Vidal ni la resta dels seus companys

La dona ha estat diagnosticada després d'anys d'incomprensió. Ha viscut en primera persona el rebuig, l'aïllament i la solitud. Aquesta dolència li ha provocat intolerància a una gran quantitat de substàncies químiques

Ha reaccionat malament al contacte amb perfums, detergents, desodorants i productes de neteja. Fins i tot l'aire exterior li ha generat símptomes adversos. “És com si m'enverinés, em marejo, em desoriento”, ha confessat amb veu tremolosa

Des de llavors, ha romàs reclosa, ha deixat de sortir, ha evitat la gent i ha patit nàusees i marejos cada vegada que ha creuat la porta de casa seva. “El meu monstre és el carrer”, ha explicat. Però ha reconegut que també té “un altre monstre” a casa: la solitud

El seu testimoni ha calat fons al programa perquè ha explicat que la seva família no l'ha entesa. “Els meus germans al principi deien que estava boja”, ha lamentat, ha admès sentir-se sola, incompresa i oblidada. Aquesta malaltia rara li ha robat la seva vida social i personal i li ha impedit abraçar, besar o simplement compartir espai amb algú més

Durant anys, els metges l'han tractada com una pacient psiquiàtrica i han confós la seva patologia amb una depressió neuròtica. No ha rebut el diagnòstic correcte fins molt després. Com ella, moltes persones han patit el mateix procés i han estat invisibilitzades pel sistema

La confessió que ha fet en directe ha deixat tothom en xoc. María Asunción ha afirmat que no pot olorar ningú, ni Pilar Vidal, col·laboradora del programa, ni Pepa Romero, presentadora, ni cap altre ésser humà. “Per mi això seria com prendre'm un got de verí”, ha dit amb fermesa

L'equip del programa ha pres mesures especials per poder entrevistar-la. Tots els membres s'han enfundat vestits EPI i han evitat el contacte físic. Tot per no comprometre la seva salut

El cas de María Asunción ha obert un debat necessari. Ha posat sobre la taula una malaltia silenciada. Una dolència que ha trencat la seva vida, però que, gràcies a aquest testimoni, ha començat a visibilitzar-se