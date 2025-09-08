Buckingham Palace, sense paraules davant l'última hora del príncep Harry i el germà

Aquest dilluns, el príncep Harry ha aterrat al Regne Unit i la seva arribada ha causat un fort impacte a la premsa i en el mateix entorn de la Família Reial. El viatge, que s'ha planificat per a una estada de quatre dies, ha tingut com a motiu principal un lliurament de premis a Londres. Tanmateix, el seu primer moviment ha sorprès tothom.
Només trepitjar terra a Heathrow, el duc de Sussex ha sol·licitat ser traslladat al Castell de Windsor. Allà reposen les restes de la seva àvia, la reina Isabel II, traspassada fa exactament tres anys.
La visita ha estat carregada de simbolisme i també d'emoció. Harry ha volgut retre homenatge a la monarca en silenci i sol, en un acte profundament personal.
Harry ha acudit al lloc on resideix Guillem
El gest ha estat significatiu, especialment perquè el rei Carles III no es troba a Windsor, sinó a la seva residència escocesa. I mentre Harry es dirigia al castell, els prínceps de Gal·les reapareixien a Sunningdale. Aquesta localitat, molt propera a Windsor, ha servit com a escenari per al que sembla una clara distància.
La diferència de només dotze minuts entre ambdós destins ha deixat entreveure una possible intenció d'evitar la trobada. Segons ha publicat el Daily Mail, Harry ha estat recollit a l'aeroport per un oficial de l'Esquadró de Protecció de la Reialesa. Això indica que, per primera vegada en molt de temps, ha comptat amb protecció policial oficial al Regne Unit.
Un detall rellevant després de la seva batalla legal perduda contra el Ministeri de l'Interior. El fet ha alimentat els rumors d'un acostament entre pare i fill. Les darreres setmanes, s'han produït alguns gestos subtils perquè assessors del rei i de Harry han estat fotografiats en reunions informals a prop de Buckingham.
Aquest context ha reforçat la possibilitat d'una futura retrobada. Tot i això, per ara, Buckingham Palace ha preferit guardar silenci.
Encara no se sap si Harry tindrà una retrobada amb el seu pare
Durant la tarda, Harry assistirà al lliurament del premi al “Nen Inspirador” en la categoria de 4 a 6 anys, on pronunciarà un discurs. També ha participat en una recepció privada. Amb aquests actes, ha volgut subratllar el seu compromís amb les causes que continua donant suport en sòl britànic.
En els pròxims dies, ha confirmat que viatjarà a Nottingham. Allà anunciarà una donació i visitarà un centre juvenil. La seva agenda, acuradament dissenyada, suggereix un intent de reconstruir ponts.
La gran incògnita continua sent si es veurà amb Carles III perquè han passat 19 mesos des de la seva darrera trobada. Els senyals de distensió hi són. Però per ara, el Palau de Buckingham no ha dit ni una paraula.