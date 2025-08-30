Elsa Pataky muestra una foto de su hijo Sasha que confirma lo que todos sospechaban

Elsa Pataky ha vuelto a poner su vida privada en el foco mediático. El motivo es que ha compartido en redes una imagen de su hijo Sasha que ha confirmado lo que todos sospechaban sobre él.

Sí, la fotografía ha destapado que, como se rumoreaba, el pequeño es un verdadero fan del surf, al igual que su padre, Chris Hemsworth. Y esta afición le ha llevado ahora a conseguir un relevante éxito, que ha enorgullecido a la actriz.

| Instagram, @elsapataky

Elsa Pataky confirma la pasión de Sasha por el surf

Elsa Pataky, muy activa en Instagram, ha querido dedicar un espacio especial a su pequeño Sasha, de 11 años, en plena temporada de verano. En la publicación aparece el menor tras ganar una competición de surf en Byron Bay, el idílico rincón australiano donde residen. En la imagen destacada se le ve sonriente, subido a hombros de sus rivales, lo que refleja la emoción del triunfo y el compañerismo propio de este deporte.

El gesto de la actriz española no ha pasado desapercibido, ya que confirma un rumor que desde hacía tiempo circulaba en su entorno. Se sabía que los vástagos del matrimonio solían acompañar a su padre en sus sesiones surferas. Pero ahora ha quedado claro que al menos uno de ellos ha heredado la pasión y el talento necesarios para destacar en el agua.

Además de la instantánea principal, Elsa Pataky ha compartido varias imágenes más, como la del ranking de la competición con el nombre del pequeño como ganador. Y en otra de ellas se la ve siguiendo la competición con nerviosismo, como cualquier madre que presencia en directo la actuación de su hijo. Ese detalle ha sido especialmente comentado, pues la muestra en una faceta más íntima y natural, alejada de la imagen de estrella de Hollywood.

Las reacciones a la publicación de Elsa Pataky

La reacción en redes no se ha hecho esperar. Miles de seguidores han celebrado el logro de Sasha, destacando la importancia de que los niños encuentren una pasión deportiva.

Otros han subrayado el parecido con Chris Hemsworth, conocido amante de dicha disciplina que lleva décadas practicándola en las costas australianas. Y, para muchos, la instantánea es la confirmación de que la pasión por el mar es ya una tradición familiar.

| Instagram, @elsapataky

La fotografía publicada por Elsa Pataky ha puesto en valor, además, el talento del menor, y también la influencia que su círculo ejerce en él. Su padre, además de su exitosa carrera en el cine, siempre ha defendido la importancia de mantener una vida ligada a la naturaleza. El surf, para él, no es solo un deporte, sino una filosofía que combina ejercicio, conexión con el océano y equilibrio personal.

Esa pasión ha sido transmitida a sus vástagos desde pequeños. No es extraño ver a la familia entera en las playas de Byron Bay, disfrutando de jornadas entre neoprenos y sol. En este contexto, resulta lógico que Sasha haya crecido con una tabla bajo el brazo y que hoy comience a demostrar habilidades destacadas.

La actriz no ha dudado en mostrarlo públicamente, sabiendo que este tipo de publicaciones generan un gran interés. Y es que se trata de un momento que refleja valores universales: la superación, el esfuerzo y el orgullo maternal.